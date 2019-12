Le 15 cose che gli uomini non sopportano delle donne | Tutti gli atteggiamenti delle donne che fanno “imbestialire” l’uomo e che queste ultime non sanno di fare. Scopri quali sono questi comportamenti

Nei rapporti (intimi) e non, tra un uomo e una donna vi sono alcune cose che, sappiamo bene, possono dar fastidio all’altro. Questi piccoli gesti che irritano sono, per alcuni, molto soggettivi e spesso neanche notati dalla persona che li provoca. E molto spesso, questi atteggiamenti sono notati dalle donne; Sempre allerta sul proprio partner, con quei modi di fare che, mese dopo mese – per non parlare di anni – divengono la routine all’interno della coppia, come se fossero un marchio identificativo della persona che abbiamo al nostro fianco e, diciamo, noi donne siamo le prime a “lamentarci” con gli uomini per questi fastidiosi, odiosi comportamenti. Ma cosa succede quando siamo noi ad assumere comportamenti insopportabili nei confronti della nostra dolce metà senza rendercene conto? E cosa importante, l’uomo, rispetto alla donna – si sa – non esprime molto il suo malcontento verso alcuni atteggiamenti che la donna può avere. Questo “non dire” è usato dall’uomo strategicamente per non creare una guerra apocalittica all’interno della coppia, cercando, dunque, di “far finta di niente”. Fino ad ora, perché informandoci un po’, qui e lì, sul pensiero maschile, è emerso che, ovviamente, anche gli uomini avrebbero da dire su alcuni comportamenti inerenti le proprie compagne. Comportamenti che proprio il “gentil sesso” attuerebbe in determinati momenti nella vita di coppia come e soprattuto, nell’intimità e che sarebbero ritenuti da molti uomini “insopportabili”. Sapete quali sono? No? Bè ci pensiamo noi ad “illuminare” i vostri atteggiamenti insopportabili! Eccoli di seguito

Le 15 cose che gli uomini non sopportano delle donne

Ci sarà un motivo perché si dice che “gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere”, perché appunto il genere maschile da quello femminile è molto diverso, così come sono diversi gli atteggiamenti tra uomo e donna e, in pratica, cosa può dare più fastidio alla donna dell’uomo e viceversa. Di seguito però abbiamo scoperto le 15 cose che gli uomini proprio non sopportano delle donne in intimità. Curiose di scoprire se anche voi avete uno tra questi atteggiamenti con il vostro partner? Non vi resta che leggere, approfondire e “correggere” tali atteggiamenti. Morale? Una vita di coppia tranquilla (si spera) e felice a lungo.

1. I piedi freddi

Sono sicura al 100% che questo lo sapete già ma che, purtroppo, non pensavate potesse dare così tanto fastidio al vostro partner. Ebbene sì, i piedi freddi è tra le prime cose, se non la prima in assoluto, che proprio l’uomo non sopporta della donna! Chiariamo una cosa prima: quello che da fastidio in modo tremendo all’uomo non sono i piedi freddi di per sé, il vero problema è quando la donna tenta di scaldare i piedi addosso al corpo del suo lui. Ecco, questa è veramente una cosa insopportabile. C’è gente che ha ucciso per molto meno di un paio di piedi gelidi piazzati a tradimento sulla schiena. Quindi, prima di appoggiare i vostri pezzi di ghiaccio tra le gambe del vostro partner, farete meglio a riscaldarli un po’.

2. Le pettinature cotonate

Le pettinature cotonate, sappiatelo donne, non erano belle neanche negli anni ’80 e lo sappiamo tutte! Ora, che siamo alle soglie del 2020 queste acconciature stravaganti, dovrebbero essere censurate. L’uomo, anche se non ve lo dice espressamente, odia le acconciature stravaganti e cotonate. Quello che dovete ripetervi, se vi sfiora anche solo minimamente l’idea di azzardare un tipo di acconciatura del genere è: C’è un periodo dell’anno per ogni cosa: questa è la regola che deve essere ripetuta come un mantra da certe donne quando vanno dal parrucchiere. C’è un tempo per le pettinature intricate e al limite del ridicolo (carnevale) e un altro per delle pettinature normali (tutto il resto dell’anno). La maggior parte degli uomini, davanti a capigliature stravaganti, tagli impavidi e cotonature da far invidia a Moira Orfei, non possono fare altro che scappare. Se rimangono è solo per la curiosità di capire cosa ha spinto quella donna a compiere quell’insano gesto.

3. Gli uomini non sopportano che le donne passino ore a prepararsi

Non capiscono come a loro bastino 10 minuti e a noi non basti un’ora per essere pronte. Noi donne del resto odiamo che ci mettano fretta e ci chiedano in continuazione ‘sei pronta?’, è uno dei vizi più tipici a cui non sappiamo proprio rinunciare!

4.Troppo trucco

Al quarto punto, non poteva che mancare il trucco – ovviamente – che un po’ riprende il punto appena accennato del passare troppo tempo a prepararsi. Un conto è “farsi belle”, un conto è diventare un’opera “Impressionista”. E vi assicuriamo che gli uomini preferiscono uscire con una ragazza anche solo carina piuttosto che con un’opera d’arte astratta al suo fianco. Se la donna è già bellissima di suo, il make-up non serve a nulla; se la donna è bruttina, il make-up non farà altro che peggiorare la situazione, un po’ come quando gli uomini si mettono in testa che devono riparare quella piccola perdita dal rubinetto e finiscono per trasformare la vostra casa nelle Torbiere. In sostanza, il trucco più leggero è, meglio è. Questo non significa che non dovete truccarvi! Ma semplicemente non esagerare, specie di giorno e specie se non ne avete tanto bisogno!!!

5. Il cattivo odore

Non è una prerogativa esclusivamente femminile! Anche l’uomo, e forse ancor di più della donna, odia la puzza, specie se questa proviene dal corpo della donna. Se per l’uomo vale il detto “l’ommo add’puzzà” (ci credo poco), per la donna proprio non vale.Gli uomini, invece, non ameranno mai odori diversi da due gocce di Chanel N°5 su una donna. Mettetevi l’anima in pace.

6. La pelle secca

Dite la verità, a questo proprio non ci avevate pensato, vero? Già, perché le donne spesso credono che a queste inezie gli uomini non facciano caso, e in effetti è proprio così, almeno fino a quando non decidono di fare un po’ i romantici e di abbracciare e accarezzare la propria donna. Nell’immaginario maschile, a cui vengono propinate fin dai primi anni di vita immagini di donne come esseri dolci, eterei e soavi, la pelle della donna è seta. L’impatto con la cruda realtà può spesso essere una ferita incurabile.

7. Gli uomini odiano le donne che parlano troppo

Capita addirittura che durante il monologo femminile stacchino il cervello e alla fine se ne escano con la tipica domanda ‘Cosa hai detto?’. Questo è il momento in cui tutte le donne odiano non essere ascoltate quando parlano. Anche se agli uomini non importa tornare a casa e raccontare tutto ciò che gli accade, questo non significa che debbano ignorare i nostri racconti. E se annuiscono esclamando ‘interessante’ o, peggio, ‘sono d’accordo’ attenzione, è probabile che vi stiano propinando una delle bugie più tipiche che tutti gli uomini raccontano. Gli uomini, da sempre, hanno odiato le donne che chiacchierano troppo e che, cosa peggiore, spettegolano di altre persone, amici, colleghi di lavoro ecc. Per noi donne è normale farlo e molte volte non è una critica o un pettegolezzo, è solo un “parlare del più e del meno” della giornata appena trascorsa. Per gli uomini? Non è così, non capiscono che questo è solo un parlare innocuo, no, per loro rimane sempre e comunque un criticare e questo, loro, lo odiano a morte! Quindi, evitate e parlatene con un’amica, vi capirà molto di più.

8. Gli uomini non sopportano i vestiti succinti

Molte donne, soprattutto le più giovani o quelle più mature (strana cosa, ma è così), pensano che gli uomini non vedano l’ora di andare in un locale e ritrovarsi faccia a faccia con esemplari dell’altro sesso vestite come Carmen Russo in Drive In. I vestiti succinti piacciono sulle donne degli altri, mai sulle proprie. E se un uomo vede una donna vestita con una micro gonna che all’immaginazione lascia solo il possibile nome della fanciulla, beh, sappiate care donne che vi avrà già automaticamente escluso dalla rosa delle sue possibili future fidanzate. Donate tutta la vostra procacità a situazioni più private, mentre in occasioni pubbliche siate pure sensuali, ma non volgari ed eccessive.

9. Gli uomini non sopportano le unghie da strega

La cura delle unghie è uno dei passatempi preferiti di molte donne, le quali però non hanno forse ben capito che agli uomini le unghie lunghe, laccate, decorate e impalcate tendono a non piacere. Anzi, ne hanno profondamente paura. Un conto è l’unghia un po’ curata ed elegante, un’altra è quella galleria d’arte ambulante che molte donne decidono di portarsi alle estremità delle proprie mani. Anche perché quelle unghie riportano a galla negli uomini i ricordi delle fiabe che gli venivano raccontate da bambino, quando c’era sempre una strega cattiva pronta a rapirlo. Ed essendo la maggior parte degli uomini affetti dalla sindrome di Peter Pan, ricordargli questi traumi non aiuterà il raggiungimento del “vissero tutti felici e contenti”.

10. Il Sedere piatto

È chiaro che non tutte le donne possono essere Kim Kardashian o Jennifer Lopez, ma tra queste e l’essere una tavolo da surf ce ne passa. Stiamo parlando, come avrete intuito, di lato b, di sedere. E mentre molte donne pensano che è meglio non avere forma piuttosto che averne troppo, il credo degli uomini è completamente opposto: meglio qualche forma in più che un piattume tristissimo. Pertanto via di squat e, soprattutto, mangiate un po’ di più. Vedrete che il vostro lui vi ringrazierà. Da sempre noi donne pensiamo che magro sia bello, cosa sbagliata poiché i canoni di bellezza (non quelli imposti da tv, moda ecc.) sono le rotondità al posto giusto. Gli uomini apprezzano di più una donna in carne che una con solo ossa!

11. Le labbra a papera nei selfie

Questa indicibile moda ha oramai contagiato chiunque, ma sono le modalità a fare la differenza. Mentre gli uomini amano farsi selfie mentre fanno i gorilla con gli amici o mentre sono allo stadio ad assistere alla partita della squadra del cuore, le donne preferiscono quelli in solitaria. E, credendo di essere sexy, regalano al mondo social espressioni ridicole. La bocca a papera di tante donne nei propri autoscatti è diventato un vero incubo per la maggior parte degli uomini. La soluzione è una sola: basta selfie ridicoli, o quantomeno basta selfie ridicole con le amiche quando si è fidanzate.

12. Gli uomini odiano le ballerine e le zeppe

Meglio camminare scalze piuttosto che questo tipo di calzature. E se la ballerina, talvolta, è anche comprensibilmente comoda (non vedo altro motivo per il suo utilizzo se no), la zeppa proprio non ha scusanti. Per apparire più alte ci sono le scarpe col tacco, di ogni fantasia, specie e forma; per essere comode ma eleganti esiste certamente una soluzione più praticabile di quegli inguardabili scafi piazzati sotto le piante dei piedi. Insomma, cercate una soluzione, ma la zeppa proprio no.

13. Gli uomini odiano la frase “Te l’avevo detto”

Non capiscono come mai ci azzecchiamo sempre e detestano dover riconoscere i loro errori. Le donne, da parte loro, adorano il momento ‘te l’avevo detto’, mentre odiano venire contraddette. Una cosa che proprio fa imbestialire l’uomo è questa frase. Le cause? Probabilmente la virilità dell’uomo un questione viene minacciata, o perché alcuni uomini (quasi tutti) pensano di sapere cosa è giusto fare e non vogliono qualcuno che gli confermi, quando sbagliano, “te l’avevo detto”!

14. Fare shopping insieme

Raramente troverete un uomo che ama girare per centri commerciali, preferiscono di solito altri passatempi che non coinvolgono in nessun modo i vestiti. Le donne odiano dover discutere ogni volta, prima, durante e dopo, lo shopping sul perché non vogliano accompagnarci. Ci importa poco sapere cosa preferiscono fare, visto che trovare un buco in agenda per fare compere già ci è costato fatica! Ma resta il fatto che gli uomini odiano con tutto il cuore fare shopping, sia da soli che in compagnia della partner. Basta guardare fuori dai negozi in un qualunque centro commerciale (del mondo): avete notato tutti gli uomini, di qualsiasi estrazione sociale ed età, aspettare pazienti con il proprio cellulare (per far passare quell’agonia) proprio fuori dai negozi? Sono sicura che avete capito cosa intendo! Un quadro inquietante che fa proprio capire come gli uomini odiano fare spesa!

15 Gli uomini odiano mangiare “light” ai ristoranti

Mentre le donne tentano di limitare le calorie anche al ristorante, magari scegliendo un insalata e un dolce, per gli uomini è incomprensibile! Come spiegare loro che rinunciare a una fetta di torta al cioccolato piuttosto che all’arrosto per secondo è impossibile? Del resto le nostre abitudini alimentari per loro saranno sempre un mistero. In loro difesa è vero anche il pensiero: Se devo spendere dei soldi in un ristorante per mangiare “light” rimango a casa”. Bè, non fa una piega! Forse, almeno su questo, diamogli ragione!