Ilary Blasi, in un’intervista per F ha parlato di un possibile addio alla tv.

È un Ilary Blasi serena ma determinata quella che traspare dalla recente intervista con F. La bella moglie di Totti ha infatti parlato del suo lavoro, dichiarando di essere una che ama mettersi in gioco ma di non avere idea di cosa la attende in futuro. La conduttrice ha infatti dichiarato che non cambierà mai marito ma che lo stesso non può dirsi per tutto il resto, lavoro compreso.

