Giulio Raselli non sceglie nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne: la reazione di Giovanna Abate e Giulia D’Urso sui social.

Giulio Raselli rifiuta di scegliere nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne e la reazione di Giovanna Abate e Giulia D’Urso, sui social, non si è fatta attendere. Le due corteggiatrici si aspettavano la scelta finale di Giulio che, però, a quanto pare, non ha ancora le idee chiare sui propri sentimenti.

Giulio Raselli rifiuta di scegliere: il silenzio social di Giovanna Abate e Giulia D’Urso

Giulio Raselli, sul trono di Uomini e Donne dalla prima puntata della nuova stagione del trono classico, nonostante sia rimasta solo con Giovanna Abate e Giulia D’Urso ormai da alcune settimane, non ha ancora la scelta. Nel corso della nuova registrazione, infatti, Giulio ha rifiutato di scegliere non avendo ancora tutte le risposte che cerca. Una presa di posizione che non è piaciuta a Giovanna che ha mostrato di essere stanca dell’atteggiamento del tronista come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News.

Lorenzo Riccardi che nella precedente puntata ha lanciato una bomba su Giulia D’Urso, ha esortato la Abate a non essere sempre sul piede di guerra cercando di mostrare anche la parte dolce del suo carattere. Dopo la registrazione, Giovanna e Giulia sono tornate a casa e chi si aspettava una reazione furiosa delle due corteggiatrici sui social è rimasto spiazzato.

Sia Giovanna che Giulia non hanno aggiornato i propri profili Instagram preferendo non alimentare polemiche e dando, ancora una volta, a Giulio il tempo necessario per arrivare in serenità ad una scelta. Il pubblico di Uomini e Donne, però, è sempre più sicuro che con il suo atteggiamento, Raselli stia andando incontro ad un clamoroso due di picche.