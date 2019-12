Eva Robins chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Eva Robins è un’attrice, cantante e conduttrice televisiva di 61 anni. Lei nata il 10 dicembre 1958 a Bologna sotto il segno del Sagittario. Sua padre abbandona sua madre quando scopre che è incinta: “Mi chiamavo Roberto, Robertino. Per la mia mamma ero il bambino più bello del mondo. Mia madre è l’uomo che non sono stata io: è stata tosta, l’ho vista solo due volte in gonna, dava del filo da torcere. È stata la prima pecora nera della famiglia. Mio padre era birichino, non gli bastava mai una donna. Ho conosciuto alcune sue donne“.

Ha avuto una bellissima infanzia tranne quando è stata in un collegio dove la legavano al letto, un periodo davvero difficile che è riuscita a superare grazie all’aiuto della sua famiglia.

Eva Robins nasce in realtà come Roberto Maurizio Coatti. Ha scoperto la sua sessualità quando era molto giovane: “L’ho capito nell’adolescenza. Ebbi la fortuna di avere un vicino infermiere, che gestiva il reparto degli ormoni in ospedale: a 14 anni mi facevo iniettare questi ormoni per bloccare la crescita maschile. Mia mamma non sapeva nulla.”

In un’intervista ha anche svelto di aver subito delle violenze quando aveva solo 8 anni. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua vita.

Nome: Eva Robins

Età: 61 anni

Data di nascita: 10 dicembre 1958

Luogo di nascita: Bologna

Segno zodiacale: Sagittario

Titolo di studio: Sagittario

Professione: Attrice, Cantante, Conduttrice televisiva

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook

Eva Robins: Instagram

Eva Robins è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 5,1mila persone e con conta oltre 180 post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano: selfie, foto insieme ad amici e colleghi di lavoro, shooting fotografici. Sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

La 61enne ha un profilo anche su Facebook dove è seguita da oltre 10mila persone ed è solita pubblicare foto e video che riguardano la sua vita quotidiana e il suo lavoro. Se volete seguirla trovate il suo account qui. Mentre su Twitter sembra non abbia attivo nessun profilo, quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage create in seguito all’annuncio della sua partecipazione alla 4 edizione del Grande Fratello Vip.

Eva Robins: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Eva Robins non sappiamo molto. Ha avuto una relazione con Vittorio Sgarbi ed in seguito ha dichiarato di avere avuto tre donne importanti nella sua vita ma ha avuto relazioni anche con molti uomini

A fine ottobre del 2019 ha raccontato di essere prossima al grande passo: “Sono lì lì per sposarmi. Con chi? Purtroppo… non è un uomo. Io ho sempre avuto una predisposizione verso la natura femminile, ma non a livello carnale. Con questa donna ci vogliamo bene da 25 anni, chissà… Il nome? Meglio di no, a Bologna è abbastanza conosciuta: vorrei proteggerla. Vedremo quando saremo pronte.”

Eva Robins: carriera

Eva Robins fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo intorno agli anni 70 quando lavora come corista nei concerti di Amanda Lear. Nello stesso periodo, sotto lo pseudonimo di Cassandra, incide il brano Disco phanter per la Polydor, successivamente si allontanerà un po da questo mondo per tornarci nel 2002 quando incide il singolo La rosa.

Nella sua vita ha lavorato anche per il cinema recitando in varie thriller, commedie e film erotici. Il primo film che realizza è La cerimonia dei sensi nel 1979. In seguito nel 1982 la vediamo in Tenebre mentre nel 1987 è sul piccolo schermo per il programma Lupo Solitari e in seguito a L’araba fenice.

Agli inizi degli anni 90 conduce Primadonna, ma tutto ciò fa molto discutere per il suo essere transgender. Ad aizzare le maggiori critiche furono soprattutto le associazioni cattoliche che ritenevano che il suo essere diversa non fosse appropriato in quanto il programma rientrava nella fascia protetta e di libero accesso anche ai bambini. Nonostante ciò le continuò a mantenere il timone del programma.

Nel 1994 appare al cinema con film Belle al bar e l’anno successivo posa per la stilista Chiara Boni. Nel 2002 appare in una puntata de Il bello delle donne 2. In seguito partecipa allo spettacolo 8 donne e un mistero e nel 2017 conduce Rivoluzione Gender su Cielo.

Nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione al Grande Fratello Vip la quarta edizione condotta da Alfonso Signorini e che vede come opinionisti Wanda Nara e Pupo.