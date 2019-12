Astrologia: cosa ti porterà l’amore nel 2020

Il 2020 porterà grandi cambiamenti in amore a tutti i segni dello zodiaco. Scopri quali sono quelli riservati a te, in base al tuo segno zodiacale.

L’arrivo di un nuovo anno accende sempre i cuori di speranza. Ci si trova ad immaginare come sarà il proprio futuro, si fantastica sulle cose che potrebbero cambiare in meglio e su quanto, ancora ignoto, potrebbe cambiare del tutto la vita di tutti i giorni. Si tratta spesso di semplici sogni che a volte sono così intrisi di speranza da spingere a lottare perché qualcosa si concretizzi davvero. E tra tanti desideri, inutile dirlo, l’amore è quello più gettonato. Ci si chiede come andrà il rapporto in corso, se ci saranno nuovi amori o se si potrà coronare il desiderio di diventare una famiglia.

Quale che sia il sogno inespresso, dall’anno nuovo ci si aspetta sempre qualcosa che ha a che fare con l’amore e per il prossimo 2020 i cambiamenti previsti sono effettivamente così tanti da poter esaudire ben più di una persona. Dopo aver visto come restare in forma a Natale in base al proprio segno zodiacale e quali segni zodiacali hanno iniziato a cambiare il loro futuro in vista del 2020, oggi scopriremo cosa porterà il nuovo anno ai vari segni dello zodiaco per ciò che riguarda l’amore. Visto che i sentimenti sono spesso legati anche all’ascendente di ogni segno, il consiglio è quello di controllare il proprio, in modo da avere un’idea più precisa di cosa aspettarsi dal nuovo anno.

Ecco cosa ti porterà il 2020 in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Una relazione stabile

Ebbene si, se da tempo sogni una relazione stabile, sappi che il 2020 potrebbe essere l’anno decisivo, in grado di offrirti ciò che desideri da tempo e proprio con la persona giusta. Certo, anche tu dovrai metterci del tuo e cercare di scendere a patti con alcuni lati del tuo carattere che troppo spesso fanno a pugni con la vita a due. Detto ciò, se sei impegnata, basterà tener duro e affrontare con sicurezza ogni piccolo scontro per scoprire che la relazione è proseguita facendo abbastanza passi in avanti da potersi considerare stabile. Se invece sei ancora single, occhi ben aperti, perché a breve potrebbe arrivare proprio la persona perfetta per te. Inizia ad attenderla fin d’ora, perché potrebbe giungere proprio a cavallo del nuovo anno, facendoti battere il cuore e mostrandoti come l’amore, se vero e genuino, può davvero cambiare le persone, persino quelle del tutto indipendenti e poco avvezze al romanticismo come te.

Toro – Un sentimento ritrovato

Che tu sia single o già impegnata, ciò che il 2020 ha in serbo per te è un sentimento d’amore da ritrovare e che sia in grado di far battere il cuore e donare emozioni indescrivibili. Se sei single, quindi, con molta probabilità giungerà qualcuno dal tuo passato, mostrando come i segni del tempo sono riusciti a levigare certi spigoli che entrambi sembravate incapaci di mutare e facendovi così ritrovare una nuova importante opportunità. Se sei impegnata, il sentimento d’amore potrebbe riguardare la tua dolce metà che grazie ai suoi modi di fare o ad un gioco messo in atto dal destino, tornerà a farti battere il cuore come il primo giorno, e questo proprio quando pensavi che non fosse possibile. Il tutto per una storia d’amore da film che sarai ben felice di interpretare con la tua dolce metà.

Gemelli – Una forte attrazione

Ciò che ti porterà il 2020, più che un grande amore, è una forte attrazione verso il partner. Se sei sentimentalmente coinvolta con qualcuno è probabile che il desiderio si riaccenda rendendo più pepato il vostro rapporto. Se sei ancora single, invece, potresti trovare un partner dal quale ti sentirai particolarmente attratta e con il quale sperimentare diversi modi di stare insieme. Forse non si potrà parlare di grande amore (anche se non è del tutto escluso) ma le emozioni non mancheranno di certo. Dovrai invece attendere se quello che cerchi è una relazione stabile. Per quella potrebbe volerci ancora un po’ di tempo, sebbene iniziare a sondare il terreno e a gettare le basi per raggiungere ciò che desideri potrebbe rivelarsi utile verso l’estate o la fine del prossimo anno.

Cancro – Una storia d’amore

Il 2020 sembra avere in serbo per te qualcosa di veramente speciale che potrebbe però passare per un grande cambiamento. Se stai vivendo da tempo una relazione che non funziona, quindi, è probabile che questa giunga a termine entro l’anno per lasciar spazio a qualcosa di nuovo e più adatto a te. Se sei single potresti trovare l’amore e se la tua relazione di coppia va, tutto sommato, bene, potresti addirittura ricevere qualche proposta interessante. Insomma, da come la si guardi, il 2020 ti porterà una storia d’amore tutta da vivere la cui trama è ancora da stabilire ma che non mancherà certamente di donarti emozioni.

Leone – Un rapporto più vivo

Ormai da qualche tempo stai affrontando un periodo personale parecchio importante che spesso ti vede concentrare le tue energie ovunque piuttosto che sull’amore. Sebbene tu sia da sempre pronta a combattere le tue battaglie, lo stesso non può dirsi per il tuo partner che potrebbe non condividere la tua propensione alla vita attiva. Detto ciò, se hai una relazione che va avanti da un po’, potresti doverla rinnovare in modo diverso dal solito, offrendo maggiormente la tua presenza. Forse faticherai un po’ ma il risultato sarà più che apprezzabile. Stessa cosa si può dire se sei single. L’amore ha bisogno di cure e attenzioni e se saprai dargli quelle giuste, potrai sperimentare un rapporto più vivo del solito e in grado di farti sentire più amata che mai.

Vergine – Un passo più avanti in amore

Il 2020 ha in serbo per te grandi sorprese che ben si allineano con i tuoi desideri. Sei sei single potresti incontrare qualcuno in grado di farti battere il cuore e di darti ciò che da sempre desideri. Se invece sei già impegnata, il rapporto tra te ed il tuo partner potrebbe finalmente arricchirsi diventando più stabile e sicuro e portando grandi novità come, una convivenza, una progetto di vita insieme o addirittura quella dichiarazione che hai sempre sognato in modi diversi e che non vedi l’ora di sentire. Qualunque sia la novità, il risultato sarà quello di compiere un passo più avanti in amore, raggiungendo un livello decisamente superiore a quello attuale.

