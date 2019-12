3 Ricette a basso indice glicemico | Il Menù per diabetici – VIDEO

3 Ricette a basso indice glicemico | Il menù completo per diabetici: Dal primo al dolce, tutte le ricette e i video per diabetici per gustare in assoluta libertà i cibi

Chi ha detto che i diabetici devono rinunciare al gusto? Oggi vogliamo occuparci proprio di loro con 3 ricette pensate per loro, a basso indice glicemico. La persona affetta da diabete deve far attenzione all’alimentazione, averne cura e rispettare alcune regole fondamentali per il proprio benessere fisico. Ma questo non vuol dire rinunciare a tutto! Di seguito, infatti, un menù completo a basso indice glicemico che i diabetici potranno assaporare con assoluta tranquillità nella comodità di casa propria! Dal primo al secondo finendo in dolcezza con la Torta alle mele senza zucchero e grasso. Cosa aspetti? Inizia a vivere bene partendo dalla cucina!

3 Ricette a basso indice glicemico | Il Menù per diabetici

Un’idea comune per le persone affette da diabete è quella che chi soffre di questa malattia non possa mangiare assolutamente alimenti ricchi di zuccheri, dunque carboidrati (pane e pasta) e dolci. Le cose in realtà non stanno esattamente così, i diabetici dovrebbero più che altro avere una dieta equilibrata, con un ridotto apporto di calorie, preparazioni non elaborate e non devono assolutamente eliminare i carboidrati, bensì controllarne l’assunzione e associarla a quella di fibre (ad esempio accompagnandoli alle verdure).

Per quanto riguarda i dolci, va preferita la dolcificazione con fruttosio o dolcificante e, se ci si concede un dolce (che preveda sempre un contenuto di zuccheri e grassi limitato), bisogna bilanciare l’apporto glucidico e calorico evitando ad esempio il pane, la pasta o la frutta durante quella giornata.

Vediamo quindi alcune ricette perfette per i diabetici, iniziando dal primo piatto!

Ricetta a basso indice glicemico | Mezzelune ricotta, melanzane e zucchine

Questo primo piatto è davvero squisito e perfetto se soffrite di diabete. Ecco gli ingredienti e il procedimento. I tempi di preparazione sono di 45 minuti e le dosi sono consigliate per 4 persone

Ingredienti

350 g di pasta corta

2 zucchine chiare piccole

1 melanzana piccola

2 cucchiai di ricotta salata

1 spicchio d’aglio

1 ciuffetto di basilico fresco

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Pepe q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Tagliate la melanzana e le zucchine a listarelle e disponetele su di una teglia, coperta con della carta da forno;

tritale lo spicchio d’aglio e disponetelo sulla teglia assieme a tutte le verdure.

Irrorate le verdure con l’olio, salate, pepate e cuocetele in forno preriscaldato a 200°C per 25 minuti circa (rimuovete la teglia dal forno quando le verdure presenteranno delle dorature agli angoli).

Nel frattempo, portate a ebollizione una pentola d’acqua salata e cuocete in essa la pasta, scolatela al dente e versatela in una zuppiera o in piatto da portata.

Conditela con le verdure cotte in forno e la ricotta, mescolando il tutto con un cucchiaio affinché la ricotta si riduca a una sorta di crema.

Completate il piatto aggiungendo basilico ed eventuale altro pepe.

Ricetta – video | Pasta ricotta e zucchine

Ricetta | Tortini di Alici – Secondo piatto

Ecco un secondo piatto da veri intenditori! Ingredienti e procedimento di seguito. Tempo di preparazione 25 minuti e le dosi sono sempre per 4 persone

Ingredienti

350 g di alici fresche pulite

12 fette di pane

80 g olive nere denocciolate

400 g di pomodori

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Capperi sotto sale q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Sciacquate le alici, privatele della lisca, della testa ed pulite dalle interiora, dunque risciacquatele molto bene per eliminare tutto il sangue e mettetele da parte.

Preparate un sugo soffriggendo aglio e l’olio, a cui unirete poi i pomodori, le olive denocciolate e i capperi.

Intanto fate scaldare la piastra, lievemente unta di olio e tostate per un minuto o due le fette di pane.

Successivamente grigliate le alici, salandole, da entrambi i lati, lasciandole cuocere per pochi minuti.

Ritirate le alici dal fuoco e componete così il vostro tortino: al fondo ponete il disco di pane tostato, poi uno strato di pomodoro, poi delle alici ben, fino a ottenere una torretta.

Ricetta – Video | Tortino di Alici alla Siciliana

Ricetta | Torta di mele senza zucchero e grassi – Dolce

La ricetta della torta di mele per diabetici è senza grassi e senza zuccheri, adatta ai diabetici e a tutti coloro che devono tenere sotto controllo la glicemia. Questa torta di mele senza grassi e zuccheri prevede l’utilizzo della farina integrale e la stevia al posto dello zucchero. La stevia è un dolcificante di origine naturale; cercatela al 100% nei negozi bio.

Ingredienti (per 6 persone)

200 gr di farina integrale

2 cucchiai di amido di mais (Maizena)

160 gr di olio di semi

la scorza di un limone

1 bustina di lievito

cannella in polvere q.b.

2 mele renette a fettine

10 gr di stevia

1/2 bicchiere di acqua

1 pizzico di sale

3 uova

Procedimento