Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi chiede a Giulio Raselli se è finalmente arrivato il momento di fare la sua scelta tra Giovanna e Giulia

Il Trono Classico di Uomini e Donne è stato finalmente registrato e le talpe che hanno avuto modo di seguire le anticipazioni promettono una puntata degna di nota.

Ancora una volta, il protagonista indiscusso della puntata è stato Giulio Raselli. Giulio è eternamente indeciso tra Giovanna e Giulia e non sa ancora chi delle due scegliere.

Tanto da spingere Maria De Filippi a chiedergli di scegliere, visto che la situazione in studio diventa insostenibile, ma il tronista preferisce aspettare.

Ha ancora bisogno di tempo per riflettere, ma le anticipazioni di Uomini e Donne registrazione 11 dicembre non finiscono di certo qui.

Uomini e Donne: ennesimo scontro tra Giulio e Giovanna

Uomini e Donne non sembra far trovare pace al giovane tronista Giulio Raselli. Dalle anticipazioni del Trono Classico puntata dell’11 dicembre, Maria de Filippi chiederà al ragazzo se è pronto a fare la sua scelta, vista la non facile situazione in studio.

Le esterne immortalano Giulio Raselli andare a trovare nelle rispettive case sia Giovanna Abate che Giulia D’Urso.

I due momenti sono completamente differenti. L’esterna con di Giulio e Giovanna è fatta di continui litigi. La ragazza è ancora arrabbiata che il tronista non l’abbia portata in esterna la scorsa volta, mentre lui è stufo di sentirsi continuamente aggredito da lei.

L’esterna di Giulio e Giulia è allegra, tenera e spensierata. Giulio va a casa dalla D’Urso che si imbarazza nel mostrargli casa.

Giulio Raselli di Uomini e Donne ama questo aspetto dalla ragazza, dove tende a prevalere il suo lato protettivo, ma nonostante ciò non si ritiene pronto per concludere il suo percorso al Trono Classico.

Giovanna, stando quanto riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, è pronta ad abbandonare il programma, ma Maria De Filippi la convince a non farlo, nonostante la ragazza sia convinta di non essere la persona adatta per il giovane Raselli.

Purtroppo non c’è molto tempo per Carlo, il suo percorso non è ancora sbocciato. Forse anche a causa della presentazione della nuova tronista Sara Shaimi