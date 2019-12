Test: Cosa vedi nell’immagine? Scopri qualcosa sulla tua vita amorosa e cosa devi fare per trovare l’amore

Molti cercano l’amore nella loro vita, un compagno con il quale affrontare le difficoltà e avversità della vita. Ma cosa significa amare? Vuol dire accettare la persona che amiamo così com’è, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Ed è propio su questo sentimento importantissimo che si basa il nostro test.

Ma come fare il test? È molto facile ma soprattutto veloce. Prima di tutto guarda l’immagine qui sotto e, senza pensarci troppo, rispondi ad una domanda: qual è la prima cosa che vedi? Una volta fatto ciò scopri cosa qualcosa sulla tua vita amorosa e cosa devi fare per trovare l’amore.

Test amore: qual è la prima cosa che hai visto?

Spazio

Se guardando l’immagine la prima cosa che hai visto è lo spazio, vuol dire che per trovare l’amore devi avere maggior fiducia in te stesso. Hai tante qualità ma vedi sono quelle degli altri. Ma sono proprio questi aspetti del tuo carattere che spingono le persone a volerti bene ed a prendersi cura di te.

Quindi cerca di amarti di più ed avere fede nelle tue forze e virtù! Vedrai che quando inizierai a farlo troverai qualcuno che possa amarti veramente, per quella che realmente sei e non per come vuoi apparire agli altri.

Una vortice

Se guardando l’immagine la prima cosa che hai visto è il vortice significa che devi allontanarti dai problemi della vita per trovare l’amore. Oggi giorno siamo costretti ad affrontare tremila problemi ed avversità, preoccupazioni che ci fanno dimenticare della realtà e delle persone che ci circondano.

Devi trovare del tempo, nella tua frenesia quotidiana, per dedicarlo a fare quello che ti piace davvero. Quando riuscirai a farlo riuscirai a trovare la persona adatta a te che da tempo stavi aspettando.

Un cuore

Se guardando la foto la prima cosa che hai visto è visto il cuore, significa che devi smettere di viaggiare troppo con la tu mente per trovare l’amore. Devi capire che nella vita non può essere sempre tutto rose e fiori e per questo motivo devi sapere aspettare anche l’altro lato della medaglia.

Ami molto fantasticare e questo ti spinge a dimenticare che il vero amore è qualcos’altro. Magari la persona giusta è proprio li davanti a te ma tu non lo capisci perché stai ancora aspettando l’arrivo del tuo principe azzurro. Impara ad amare virtù e difetti, non ti devi accontentare del primo che passa ma ricorda che l’amore è più vicino di quanto tu possa immaginare.