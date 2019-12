Una foto seducente in cui allatta la figlia appena nata. Così Shay Mitchell, attrice di Pretty Little Liars, lotta contro i tabù sull’allattamento al seno

Nella didascalia si legge: “Breast friends”, un gioco di parole che rimanda a “best friend” e che può essere tradotto come “amiche di seno”.

Così Shay Mitchell, attrice della serie tv Pretty Little Liars, da poco diventata mamma di una bimba, fa la sua mossa Lella lotta contro i tabù legato all’allattamento al seno, una pratica legata ancora a numerosi falsi miti.

L’attrice ha deciso infatti di condividere con i suoi follower via Instragm uno scatto che ha già fatto molto discutere: bellissima, avvolta in una camicia verde brillante, tiene tra le braccia la sua bambina mentre l’allatta al seno.

Shay Mitchell si unisce così alla lotta delle numerosissime mamme, star e non, che hanno condiviso sui social le foto scattate mentre allattavano in pubblico, allo scopo di abbattere pregiudizi e stereotipi.

Un contributo senza dubbio significativo per una lotta ancor più significativa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Allattamento, ecco la dieta corretta per arricchire il latte

Shay Mitchell allatta la figlia su Instagram

Una foto da oltre tre milioni di like quella in cui Shay Mitchell osserva con sguardo dolce ma serio il suo spettatore: una vera e propria guerriera dell’allattamento al seno verrebbe da dire, cosa che le è valsa la simpatia del pubblico e diversi commenti più che favorevoli.

“Sembri una regina”, si legge tra i commenti su Instagram, e ancora: “Ecco chi è il capo”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

L’attrice si unisce così alla lotta iniziata da donne celebri come Chiara Ferragni e Gisele Bundchen, che hanno deciso di battersi per normalizzare l’allattamento facendosi fotografare nell’atto. Non accade infatti di rado che una donna si nasconda per allattare, coprendosi e, nonostante ciò, venendo spesso additata come un po’ troppo esibizionista.

Appare ora quasi paradossale pensare che parte di questa lotta per emancipare l’allattamento al seno stia ora passando per i social network, un luogo in cui fino a poco tempo fa le immagini di donne intente nell’atto di allattare venivano bollate come “sessualmente esplicite” e, di conseguenza, oscurate.

La strada da percorrere è certo ancora lunga ma grazie a foto come quella di Shay Mitchell da oggi potrebbe essere un po’ più breve.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Chiara Ferragni chiarisce la sua posizione sull’allattamento di Leone