Scopri le previsioni meteo di domani, un dettagliato prospetto su piogge, sole e temperature per la giornata di domani, giovedì 12 dicembre

Che tempo farà domani? Dopo le previsioni meteo di oggi che ci descrivevano un’Italia caratterizzata da un’estrema variabilità meteorologica, anche nella medesima porzione di territorio, viene da chiedersi se l’immediato futuro possa portare un po’ più di coerenza e stabilità.

Lo scopriamo subito insieme, consultando qua sotto le previsioni meteo zona per zona, il dettagliatissimo prospetto che ci prepara a una giornata quanto meno possibile percorsa da antipatici imprevisti frutto delle bizze del cielo.

Previsioni meteo di domani, giovedì 12 dicembre

Pioggia, nuvole e qualche sprazzo di sole. Così si potrebbe riassumere la situazione meteorologica della Penisola lungo la giornata di domani, un meteo estremamente variabile che segna però un cospicuo ritorno del maltempo soprattutto al centro-nord.

Vediamo allora meglio nel dettaglio come si svilupperà il tempo nelle varie aree della Penisola per la giornata di giovedì 12 dicembre. Arrivano le previsioni meteo di domani zona per zona.

Nord

Tornano le nubi sui cieli del settentrione italiano che ora rivive il maltempo di qualche settimana fa. Residue precipitazioni interesseranno al mattino il Triveneto, migliorando poi lungo la giornata. Intanto una nuova perturbazione transiterà nella notte al Nordovest. Si mantengono stabili le temperature, con massime comprese tra i 4 e gli 8 gradi.

Centro

Una situazione variabile, con residui fenomeni piovosi al mattino, caratterizza le regioni del Centro Italia. Lungo le ore delle notte il meteo peggiora poi su Toscana, Lazio e Ovest Sardegna, migliorando invece altrove. Le temperature restano però anche qui stabili, con massime comprese tra i 7 e i 12 gradi.

Sud

Anche il meridione presenta un profilo meteorologico assai variegato, con addensamenti nuvolosi e rovesci intermittenti sui versanti tirrenici mentre una situazione più stabile e asciutta si palesa altrove, con tanto di ampi spazi soleggiati. Le temperature appaiono in diminuzione, con massime comprese tra i 9 e i 14 gradi.

