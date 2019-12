Che cosa vedere questa sera in tv? Il palinsesto televisivo di oggi ci propone tantissimo programmi selezionati dai canali in chiaro per rendere perfetta la nostra serata.

Musica, spionaggio, storia, politica… la prima serata di oggi offre programmi veramente di ogni genere, perfetti per soddisfare gusti e preferenze di ciascuna di noi.

Scopriamo dunque nel dettaglio che cosa i canali in chiaro hanno in serbo per noi questo mercoledì sera.

Ecco il palinsesto televisivo con la programmazione completa della prima serata: scorrilo con noi e scegli l’opzione che più sarà di tuo gradimento dopo di che… buona serata!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 11 dicembre

Rai Uno – I Medici – Stagione 3 Episodio 7 – Anime perdute (Telefilm)

Savonarola, che aveva raccolto la confessione di Tommaso, denuncia la sua uccisione e accusa apertamente Lorenzo, che però continua a negare. Intanto Clarice, che ha scoperto di essere incinta e spera in un nuovo inizio per lei e il marito, comincia tuttavia a sospettare la verità. Un tragico evento getterà però presto Lorenzo nella disperazione e si lascerà così convincere da Bernardi che l’unica soluzione per non perdere tutto sia uccidere Savonarola, oramai sempre più amato e seguito.

Rai Due – Salemme il bello… della diretta! (Show)

Tre appuntamenti dal vivo in compagnia dell’umorismo e della sagacia di Vincenzo Salemme, che porta in prima serata una delle sue commedie più amate dal pubblico, Di mamma ce n’è una sola, da lui scritta, diretta ed interpretata.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Il programma cult del piccolo schermo segue anche oggi i misteri ancora insoluti del nostro Paese. Lo farà attraverso inviati sul posto e telefonate in studio.

