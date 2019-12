L’ultima luna piena del 12/12/2019 porta buone vibrazioni e guarigione

La luna possiede un grande fascino e secondo gli astri ha anche una grande influenza sul mondo. L’ultima luna piena di quest’anno ci sarà il 12/12/2019 e porterà buone vibrazioni e guarigione.

Per millenni, la Luna ha attratto l’interesse e l’ammirazione degli uomini. In effetti, le fasi lunari sono sempre portatori di nuove energie in grado di causare grandi cambiamenti. Quest’anno, l’ultima luna piena, che si manifesterà sotto il segno dei Gemelli, avrà luogo il 12 dicembre. Questo evento celeste porterà vibrazioni molto specifiche che possono influenzare i nostri pensieri, le nostre emozioni e la nostra forza interiore.

Ultima luna piena di quest’anno e cambiamenti

Molti miti hanno messo in luce il potere dei cicli lunari sul comportamento degli individui. Alcuni sostengono che durante le serate di Luna Piena, la propria vitalità e la propria ambizione aumentano di dieci volte. Altri associano la Luna Piena a una fase misteriosa, caratterizzata da sentimenti vaghi e inspiegabili. Inoltre, alcune civiltà credono che i cambiamenti lunari influenzino il nostro umore a nostra insaputa, da cui l’origine della parola “capricciosa“. Ma in realtà, la Luna Piena dovrebbe portare rinnovamento, creatività e introspezione. In effetti, le vibrazioni che emana questo pianeta quando è illuminato dal Sole possono indurre profondi cambiamenti, specialmente in termini di energia, invitando il corpo e la mente ad aprirsi a nuove prospettive.

Il 12 dicembre a mezzanotte e dodici minuti, la Luna, la Terra e il Sole saranno allineati. Potremo ammirare l’illuminazione del Sole sulla stella lunare per il più grande piacere degli amanti dell’astronomia. Questa luna piena si distingue per la sua alta traiettoria attraverso il cielo, permettendoci di osservarla per un periodo più lungo sopra l’orizzonte, affermano gli esperti di Almanac Farmers, una guida di riferimento per le previsioni meteorologiche. Questo evento, che si svolge nel mezzo dell’inverno, può essere un segno di oscurità e un temperamento freddo. Ma in generale, la Luna Piena rilascia onde positive che danno la possibilità di intraprendere un nuovo percorso.

L’opportunità di porre fine a tutte quelle cose che ostacolano la nostra felicità

Durante questa Luna Piena puoi sistemare la tua vita e mantenere solo le cose che ti fanno sentire bene. Ferma le tue ruminazioni e metti fine ai pensieri tossici che ti impediscono di muoverti verso la via della felicità. In effetti, se sei uno di quelli che pensa al passato e che pensa costantemente agli errori, dovresti sapere che questo sta invadendo i tuoi obiettivi di oggi. Tuttavia, il perdono, l’accettazione e la speranza per il futuro possono condurti a una vita migliore.

Inoltre, se sei circondato da persone negative che ti impediscono di fiorire e credere in te stesso, è tempo di allontanarti da loro. Molte persone sfruttano questa fase lunare per avviare una nuova dinamica e sbarazzarsi dei fastidi. Sappi che questo evento astrale ti darà la forza di recuperare anche il dolore dovuto ad una dolorosa separazione.

In effetti, capita di attaccarsi a una persona che danneggia la nostra felicità e pensare che alla fine siamo costretti a conviverci. Ma quando decidiamo di apportare un cambiamento positivo, può salvare la vita e prevenire sofferenze che potrebbero durare diversi anni.

Sono possibili grandi cambiamenti

Quando scopri ciò che ti blocca su base giornaliera, puoi finalmente iniziare un circolo virtuoso. Per fare questo, fai un elenco e annota tutto ciò che vuoi realizzare per essere più felice. Sentiti libero di vedere le cose in grande e di scrivere le tue ambizioni più profonde. Inoltre, tieni presente che il tuo potere è illimitato e che le tue convinzioni possono capovolgere tutto. In effetti, devi credere in te stesso e ispirarti con pensieri creativi per raggiungere i tuoi sogni.

Per iniziare cambiamenti definitivi nella tua vita, lascia andare paure, dubbi e blocchi psicologici a favore di amore, autostima, motivazione e speranza. Inoltre, cerca di aprirti al mondo per condividere le tue onde positive e beneficiare un massimo di persone. In effetti, optando per questo stato d’animo, sarai in grado di sfruttare alcuni talenti che non sospettavi nemmeno che esistessero. Pertanto, puoi ottimizzare i tuoi sforzi seguendo il tuo piano d’azione e congratulandoti con te stesso ogni giorno.

