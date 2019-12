Le Iene andrà in onda tutti i giorni | Ecco la novità

Le Iene, il noto programma di Italia 1, andrà in onda tutti i giorni a partire dal 2020.

Le Iene, il famoso programma di Italia 1 che ormai da anni racconta ciò che avviene in Italia con cadenza bi settimanale, potrebbe contare ben presto su un appuntamento giornaliero. La notizia arriva da Publitalia che nei giorni scorsi ha pubblicato i palinsesti Mediaset che riguardano i primi mesi del 2020. Secondo quanto emerge, oltre al consueto appuntamento del Martedì e della Domenica, Le Iene potrebbero infatti essere sui nostri schermi praticamente ogni giorno.

Le Iene: il programma si trasforma con un appuntamento giornaliero previsto a partire dal 2020

È una vera rivoluzione quella che potrebbe riguardare ben presto il programma Le Iene di Italia 1 che dal doppio appuntamento settimanale potrebbe passare a quello giornaliero.

L’appuntamento dovrebbe essere dalle 19:20 alle 20:10 ed oltre ad un nuovo orario avrebbe anche un altro nome, ovvero: La storia d’Italia vista delle Iene. Si tratterebbe quindi di nuovo format che non andrebbe a sostituire il precedente ma a completarlo anche se ancora non si sa bene come. A detto di Tv Blog, ad esempio (e come riportato anche dal sito Bitchyf) potrebbe trattarsi di un modo per mandare online vecchi servizi del programma.

Il mistero è ancora alto, quindi. L’unica certezza è che il nuovo programma andrebbe a sostituire la programmazione di CSI che da tempo campeggia a quell’ora con le varie serie Crime del filone.

Se la cosa andrà in porto, quindi, si tratterà di una piccola rivoluzione nel palinsesto nonché di una grande novità per il programma che godrà di una nuova chiave con la quale comunicare agli italiani.

Riassumendo, quindi, il nuovo format de Le Iene (che quest’anno ha toccato i cuori con l’esordio dedicato a Nadia Toffa) dovrebbe andare in onda tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle 19:20 alle 20:10, andando a sostituire l’attuale fascia coperta dalle serie Crime di Italia 1.

Il tema del nuovo programma è ancora da accertare ma, le ipotesi più accreditate al momento riguardano la possibile messa in onda di vecchi servizi o l’approfondimento con tanto di dietro le quinte di quelli che andranno in onda la Domenica e il Martedì sera. Per scoprirlo, ci toccherà attendere le prime comunicazioni ufficiali.