Un trucco per restare in forma a Natale per ogni segno zodiacale

Restare in forma nel periodo di Natale è uno dei sogni più comuni. Scopriamo un trucchetto adatto ad ogni segno zodiacale per renderlo più facilmente realizzabile.

Quando inizia il periodo delle feste natalizie, è difficile star dietro a pranzi, cene e occasioni varie in cui il cibo è il protagonista assoluto. Tra una mangiata e l’altra si corre sempre il rischio di mettere su qualche chilo, specie se si è golose e si tende a continuare ad assaggiare cose nuove. Le tentazioni sono all’ordine del giorno e tra panettoni, cioccolatini dell’avvento, dolcetti e prelibatezze che spesso e volentieri vengono persino donate, fermarsi è spesso difficile.

Per togliersi qualche sfizio, riuscendo a mantenere il proprio peso forma è quindi indispensabile mettere in atto una serie di strategie che consentano di gustare a pieno le tante prelibatezze legate al periodo di Natale e tutto senza ingrassare. Visto che il modo con cui ci si avvicina al cibo è spesso legato anche all’influenza che le stelle hanno su di noi, dopo aver visto qual è il dolce italiano e natalizio più adatto ad ogni segno dello zodiaco e quali sono i segni che hanno un maggior spirito natalizio, oggi scopriremo qual è il trucco per restare in forma a Natale per ogni segno dello zodiaco. Trattandosi di un argomento legato anche alle emozioni, il consiglio è quello di controllare il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più chiara e magari una strategia in più per agire.

Astrologia: il trucco per restare in forma a Natale più adatto ad ogni segno zodiacale

Ariete – Distrarsi con attività all’aperto

Iniziamo con una nota positiva. Tra i segni dello zodiaco sei quella che generalmente ha meno bisogno di segreti per restare in forma a Natale e questo perché ti muovi così tanto da riuscire a sopperire ad ogni eventuale assaggio. Detto ciò, è chiaro che le feste di Natale portino un surplus che, alla lunga, può rivelarsi un po’ troppo persino per te. In questi casi, se da sola non sei in grado di gestirti con gli alimenti, il consiglio è quello di andare a correre o trovare una distrazione analoga, preferibilmente da svolgere all’aperto. In questo modo, sarà più facile ridurre i momenti dedicati agli assaggi e ciò ti aiuterà a restare in forma senza soffrire più di tanto e riuscendo comunque a toglierti tutti gli sfizi dei quali hai bisogno per sentirti appagata durante il periodo delle feste.

Toro – Preparare pietanze dietetiche

Diciamocelo, una delle cose che ami di più del Natale sono proprio i tanti dolci e le prelibatezze che è possibile gustare nelle giornate di festa. Se a ciò uniamo il tuo amore per la convivialità e per la cucina, è ovvio che il rischio di mettere su qualche chilo di troppo è sempre dietro l’angolo. Visto che eliminare il piacere di poter preparare qualcosa per chi ami in modo da gustarla tutti insieme è decisamente un’opzione da escludere, l’unica alternativa è quella di giocare d’anticipo. Come? Preparando pietanze e dolci che siano natalizi ma in versione light. In questo modo anche assaggiando ogni giorno piatti nuovi, potrai stare tranquilla per la tua linea e anche per quella delle persone che ami. Un modo diverso dal solito per prenderti cura di te e degli altri, senza per questo dover rinunciare alla magia del Natale che è sicuramente più dolce se accompagnata da dolcetti di ogni tipo.

Gemelli – Allontanare la noia

Ormai è chiaro anche a te. Uno dei tuoi più grandi nemici è la noia e ciò vale anche e soprattutto nel periodo delle feste natalizie. Nelle giornate più libere, infatti, se non hai qualcosa di bello da fare, finisci con il crogiolare da una stanza all’altra assaggiando le cose buone che trovi in giro per casa. Il rischio, in questi casi, è quello di rovinarti la linea e l’appetito per eventuali pranzi e cene e tutto senza aver comunque risolto il problema della noia. Molto meglio iniziare da subito ad organizzarti con amici e conoscenti in modo da coprire ogni momento libero a tua disposizione. In questo modo, restare in forma sarà più semplice e anche l’umore ne trarrà giovamento, facendoti vivere delle feste sicuramente più serene e allegre del solito.

Cancro – Uscire con le amiche

Sebbene tu sia normalmente in grado di gestirti anche tra tante prelibatezze, sotto le feste natalizie, questa tua capacità tende a venir meno. Presa dalla nostalgia che ti suscita il periodo e dai ricordi legati alla tua infanzia, tendi infatti a cedere più facilmente al senso di appagamento che dolci e dolcetti possono offrirti. Per questo motivo, un buon modo per contrastare le tante tentazioni è quello di distrarti e cosa c’è di meglio di un’uscita con le amiche? Con loro potrai sentirti libera di fantasticare e di condividere la scelta dei regali da destinare a parenti ed eventuali compagni. In questo modo non sarai troppo tempo da sola ed eviterai di trovarti a gustare troppi dolci solo per colmare un senso di vuoto che con la vicinanza di chi ti vuol bene sarà sicuramente più semplice da gestire.

Leone – Prendersi cura di se

Per te la bellezza è fondamentale e sentirti leggera e in forma anche a Natale è una sorta di regola della quale non puoi fare a meno. Inutile dire che in tutto ciò, gli assaggi extra sono praticamente banditi e tutto anche se ogni tanto le troppe rinunce finiscono con il rattristarti. Posto che un dolcetto non ha mai fatto male a nessuno, se senti di essere sul punto di cedere a ben più di un assaggio, un’ottima opzione è quella di fare ciò che più ti fa sentire meglio ovvero prenderti cura di te. Andare alla SPA o realizzarne una piccola in casa, sarà un modo per sentirti più bella, rilassarti ed entrare in sintonia con te stessa e con il periodo delle feste. In questo modo, ti distrarrai a sufficienza da non dover pensare troppo al cibo e quando sarà ora di gustare qualcosa potrai farlo senza troppi sensi di colpa. Un modo praticamente ideale per goderti al massimo le feste, no?

Vergine – Andare in giro

Quando ti trovi in casa le tentazioni sono tali che avrai sicuramente già avuto modo di sperimentare qualche senso di colpa dato dai troppi assaggini. Si tratta di un problema che legato alla tua innata golosità e ad un forma di pigrizia che ti porti sempre dietro, fa si che tu finisca con il cedere un po’ troppo spesso a quegli sfizi che dovrebbero essere riservati solo alle occasioni speciali. Per far fronte a questo problema l’unica soluzione, a parte il far affidamento sulla forza di volontà, è quella di cercare una distrazione come ad esempio uscire a far spese, incontrare le amiche o fare semplicemente una passeggiata rilassante. Muoverti e vedere cose nuove ti aiuterà a distrarre il pensiero dal cibo, spingendoti a concentrarti su altro e a sentirti così più rilassata quando ti troverai ad assaggiare qualcosa di nuovo.

