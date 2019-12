Ci sono degli alimenti o dei semplici ingredienti che, nella nostra quotidianità, siamo soliti usare di frequente e di cui non sappiamo la vera identità. Molti di questi rientrano nel cibo per la mente e per il corpo, tutto ciò che possiamo mangiare e da cui possiamo estrapolare innumerevoli benefici

I vantaggi che possiamo realmente testare grazie a determinati alimenti sono molti: migliorare il nostro stato mentale, la nostra pelle, prevenire disturbi ben precisi e molto altro. Scopriamo quali sono questi superfood, le loro caratteristiche e quanti rendimenti ne ricava il nostro organismo.

Lasciamoci aiutare dal cibo

I periodi di spossatezza che spesso si ripercuotono su molti di noi per via di un cambio di stagione, di momento particolarmente concitato della nostra vita possono essere prevenuti alla base da una sana alimentazione. Nello specifico, molte funzionalità benefiche appartengono ad una lunga lista di alimenti o ingredienti che magari già utilizziamo, che usiamo nel modo sbagliato o di cui ancora non abbiamo nemmeno sentito parlare. Non a caso, il medico ed epidemiologo Franco Berrino, esperto nella scienza dell’alimentazione afferma che Il cibo è importante non solo per le sostanze che ci fornisce, ma anche per l’energia vitale che ci trasmette

Cibo per mente e corpo, scopriamo quali sono

Indaghiamo le peculiarità di tutti quei cibi o sostanze che ci ri-consegnano un miglioramento generale, che ci rialzano da fastidi ben distinti o che ci immunizzano

Mandarino : così piccolo possiede molteplici proprietà; è principalmente un antiossidante, viene utilizzato per prevenire la cellulite; ricco di vitamina C ma anche del gruppo A e B aggiunge alla carrellata anche l’ acido folico; porta con sé anche il bromo che conferisce rilassamento e concilia il sonno; aiuta il regolare funzionamento dell’intestino

Olive : cariche di oli essenziali spesso vengono completamente evitate ma racchiudono molte proprietà; possiedono un alto contenuto di fibre ; apportano benefici al nostro sistema cardiovascolare ma anche al nostro sistema muscolo-scheletrico , nervoso e respiratorio; le olive contengono inoltre l'acido oleanoico , un notevole antiossidante che può prevenire danni al fegato

Olio essenziale di rosa: l'inalazione è un vero toccasana per la distensione di anima e mente ; può alleviare emozioni o stati d'animo negativi come ansia , rabbia e stress ; applicandolo con dei massaggi circolari sul ventre durante il ciclo mestruale può calmare gli spasmi in caso di dolore; è altamente lenitivo per la pelle e può essere utilizzato anche come afrodisiaco accompagnato da un bel bagno rilassante

Olio di cocco: ha delle proprietà antibatteriche , antifungine e antivirali grazie alla presenza dell' acido laurico ; rinforza il sistema immunitario; è un forte alleato di denti, unghie e capelli; viene talvolta utilizzato anche come integratore alimentare; l'olio di cocco è anche un termogenico possiede quindi la capacità di aumentare il nostro metabolismo favorendo quindi un calo di peso

Grano saraceno: privo di glutine naturalmente e quindi largo consumo delle persone celiache; fonte di fibre e minerali ; favorisce la digestione ; è ricco di proteine

Aloe vera: riesce a ripristinare l'intestino pigro; ha una forte proprietà cicatrizzante; può aiutare in caso di reumatismi e possiede una forte azione antinfiammatoria

Avocado: è ricco di fibre , calcio e potassio ; contrasta il diabete e riesce a contrastare il colesterolo

Alloro: può attenuare i fastidi allo stomaco ; le foglie ad infuso sono ottime per stimolare la sudorazione, può essere quindi impiegato in caso di stato febbrile; è un r epellente contro gli insetti grazie alla presenza di acido laurico ; funge anche da espettorante per liberare i bronchi

Zenzero: ha il grande potere di sollevarci dalla nausea e di farci sentire meglio dopo aver mangiato troppo poiché possiede un'alta proprietà digestiva; riesce a fronteggiare anche il mal di mare e il mal d'auto; può inoltre combattere lo stress

Il breve elenco esplicitato è soltanto una parte della lunga lista di cibi che possono risanare il nostro equilibrio corporeo e mentale