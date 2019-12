Non tutti i vip addobbano l’albero di Natale con i classici colori natalizi, c’è chi si distingue con un abete finto di colore rosa fluo. Scopriamo.

Natale è alle porte, mancano davvero pochissimi giorni e ormai tutti, o quasi hanno addobbato casa per le festività Natalizie.

Il presepe, l’albero, addobbi vari come ghirlande con fiocchi, pigne e bacche, oggetti da appoggio su mensole e mobili come la natività, gli elfi, i pupazzi di neve e i trenini sonori.

C’ è chi ama decorare la casa con candele profumate, il colore va dal rosso al dorato, fino ai colori di tendenza come il rosa, fucsia, insomma a tutti piace respirare l’atmosfera natalizia nella propria casa.

A tutti piace creare questa atmosfera magica, anche i vip non riescono a rinunciare a questa tradizione. La tradizione vuole che l’8 dicembre sia il giorno in cui ci si dedica alla preparazione dell’albero di Natale e di tutti gli addobbi della casa, non solo le persone comuni, ma anche i vip seguono la tradizione.

Come sempre tutti, non solo i vip, condividono su Facebook, Instagram, Twitter e social affini, la propria casa addobbata, c’è chi mostra solo l’albero, chi invece anche qualche decorazione del salotto.

Noi di CheDonna.it abbiamo sbirciato alcuni alberi di Natale dei vip, la curiosità cresce in tutti voi, ecco le foto che abbiamo raccolto sui social a tema natalizio delle star non solo italiane.

Albero di Natale dei vip italiani e stranieri

Tutti seguono le tradizioni non solo i “comuni mortali” anche i vip dai Ferragnez ad Alessia Marcuzzi, amano decorare la loro casa e abbellire l’albero di Natale, non tutti allo stesso modo.

Ci sono Star che amano alberi giganteschi e ricchi di decorazioni con luci scintillanti, chi invece alberi semplici e minimal ma comunque particolari, alcuni vip invece preferiscono puntare sul colore tradizionale che è il rosso.

Bianca Atzei, Taylor Hill, Elena Santarelli, Valentina Ferragni, ed Alessia Marcuzzi hanno addobbato l’albero non solo con palline, nastrini e fiocchetti rossi, ma di tanto in tanto hanno aggiunto qualche decorazione con il dorato, per creare un contrasto.

Invece Rob Kardashian, ha posizionato il suo albero nel salone dell’ingresso della sulla villa, ma il rosso non è l’unico colore predominate, scoprite i dettagli dalla foto.

Alessia Marcuzzi ha addobbato l’albero in compagnia del figlio, il suo albero è prevalentemente di color rosso, ma non solo addobbato con le palline, ma anche con oggetti vari di bianco e dorato, predomina il puntale che è un bellissimo fiocco imbottito rosso.

Gli alberi di Natale più originali delle star

Da un lato ci sono celebrità tradizionaliste che per questo Natale 2019 hanno addobbato l’albero con i colori classici del Natale come il rosso e il dorato, chi invece è uscite dalle righe e ha osato, ma sempre con originalità.

L’albero di Natale più estroso è stato quello di Khloe Kardashian, ha acquistato un abete di colore rosa fluo, alla base ha un tappeto di pelo e delle luci argentate.

I Ferragnez invece dopo aver trascorso il weekend dell’Immacolata in montagna, appena rientarti a casa, hanno mostrato sul profilo Instagram l’albero di Natale e non solo.

Le scale del salone sono decorate con un enorme ramo verde e palline dorate lucide, sotto l’albero già i primi regali, tutti con carta dorata lucida e con una renna gigantesca e illuminata poggiata sul pavimento.