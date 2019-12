Che tempo farà domani? Scopri le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 11 dicembre, un prospetto zona per zona per esser preparate a tutte le bizze.

Le previsioni meteo di oggi ci presentavano una condizione essenzialmente stabile del clima nel Paese, un prospetto variegato ma comunque costante sia per temperature che per zone di sole e pioggia.

E adesso, come si svilupperò la situazione meteorologica nelle prossime ore? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni del tempo.

Previsioni meteo di domani, martedì 10 dicembre

Le previsioni meteo di parlano di un Italia in peggioramento, in cui solo il meridione sembra fare eccezione. Qui infatti dirompe il sole e le temperature restano stabili, con giusto qualche nube sporadica. Il resto del Paese sembra invece vedere un generale peggioramento, con piogge e nubi pronte a incombere un po’ ovunque.

Scopriamo ora nel dettaglio come tutto ciò si svilupperà zona per zona. Arrivano le previsioni meteo di domani, un prospetto dettagliato pronto a prepararci anche per l’impensabile.

Nord

Torna a peggiorare la situazione meteorologica del settentrione con nubi che nella notte avanzano a partire dal Nordovest e deboli nevicate fino alle quote più basse. Le temperature si registrano ancora una volta in calo, con massime comprese tra gli 8 e gli 11 gradi.

Centro

Un meteo in evoluzione quello che caratterizzerà il centro Italia lungo le ore di somani. Se nella mattinata si potrà apprezzare il tepore del sole, dalla sera peggiora la situazione a partire da Ovest, con piogge in Toscana e neve nella notte oltre i 600/800 metri di altitudine sull’Appennino. Anche qui temperature in calo, con massime comprese tra i 7 e i 10 gradi.

Sud

Unica zona dello stivale in cui il clima va migliorando sembra essere il meridione dove, a parte alcuni residui piovaschi sulle aree Ioniche, anch’essi in rapida attenuazione, il resto delle zone si può apprezzare ampiamente soleggiato, con cieli al più parzialmente nuvolosi. Qui le temperature appaiono stabili, con massime comprese tra 8 e 15 gradi.

