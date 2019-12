Live Non è la d’Urso | Asia Argento sbotta: “Ti sputo in faccia!”

Live Non è la d’Urso | Asia Argento sbotta: “Ti sputo in...

Live Non è la d’Urso: Asia Argento perde la calma con Giuseppe Cruciani durante la diretta con Barbara d’Urso

Live Non è la d’Urso ha fatto da scenario a una terribile lite tra Asia Argento e Giuseppe Cruciani.

Il giornalista ha accusato la figlia d’arte di non aver avuto subito alcuna violenza di tipo sessuale da Weinstein, in quanto non si sarebbe opposta alle avances ricevute dal produttore.

Asia ha purtroppo perso la calma, alzandosi in piedi e scagliandosi contro l’ospite di Barbara d’Urso.

Live Non è la d’Urso: lite tra Asia Argento e Cruciani

A Live Non è la d’Urso, Asia Argento ha perso la calma, cedendo alle provocazioni di Giuseppe Cruciani. “Potrei alzarmi” ha esordito Asia Argento a Live Non è la d’Urso. “Potrei dirti che ti sputo in faccia, ma non lo faccio perché sono una signora” ha continuato l’attrice.

L’ospite di Barbara d’Urso è stata costretta ad affrontare in puntata un episodio doloroso della sua vita e, prima di perdere la calma, ci ha tenuto a specificare che il produttore Weinstein tra poco andrà al processo e rischia l’ergastolo per i crimini commessi sulle donne.

“Grazie a me, molte donne hanno trovato il coraggio di poter finalmente denunciare!” ha chiarito Asia Argento, prima di sbottare con Giuseppe Cruciati a Live Non è la d’Urso.

Asia ha affermato che a causa delle persone come lui che spesso rimpiange di aver denunciato la violenza subita dal produttore.

Vladimir Luxuria, ma anche Barbara d’Urso che poco prima ha avuto un incidente in diretta a Live Non è la d’Urso, è intervenuta in favore della figlia d’arte affermando che persone che fanno questi spregevoli commenti dovrebbero soltanto vergognarsi e portare rispetto per le violenze subite.

Una puntata difficile per Barbara d’Urso che oltre alla lite tra Asia Argento e Giuseppe Cruciani ha dovuto placare anche Giovanni Ciacci che ha preso in giro Taylor Mega durante la diretta.