Grande Fratello Vip anticipazioni: Marco Carta nel cast di Alfonso Signorini per il reality show di canale 5

Il cast del Grande Fratello Vip inizia a delinearsi sempre di più. Questa volta è il turno di Marco Carta.

Secondo il settimanale Nuovo Tv, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi sarebbe uno dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini per l’edizione 2020 del reality show più famoso del piccolo schermo.

Marco Cast nel cast del GF Vip, si andrebbe aggiungere alla già confermata Rita Rusic, seguita da Antonella Elia (rivelata in maniera involontaria da Valeria Marini durante una sua ospitata in tv) e Adriana Volpe, che avrebbe dato in maniera definitiva il suo addio a mamma Rai.

Non ci resta che attendere per avere altre succose anticipazioni riguardanti il cast del reality più atteso di questa stagione televisiva, che ricordiamo andrà in onda a parte dal 7 gennaio.

