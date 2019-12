Donald Trump sarà accusato di abuso di potere e ostruzione del Congresso Tutto quello che c’è da sapere in un video

Donald Trump sarà presto accusato di abuso di potere e ostruzione del Congresso, il promesso per impeachment del presidente degli Stati Uniti si svolgerà nelle prossime settimane ed è relazionato alle vicenda dell’Ucrainagate.

Ad informare del fatto è stato il presidente della commissione intelligence Adam Sxchiff che ha coordinato le indagini: “Sono emerse prove schiaccianti e incontestabili, non ci ha lasciato altra scelta. Ha cercato aiuto dal’Ucraina per i suoi interessi personali, essere rieletto, e non per il bene del Paese. E la sua cattiva condotta continua ancora in questi giorni”

Donald Trump ha risposto attraverso il suo account twitter con un semplice “WITCH HUNT!” (Caccia alle Streghe).

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI