Come vestirsi a Natale | 5 idee di moda per affrontare le...

Come vestirsi a Natale? Per dare il meglio di sé durante le Feste occorre fare appello a pezzi di moda che sappiano darci uno sprint in più.

Cene con parenti lontani pronti a porre domande fatidiche come “ma lo abbiamo trovato un fidanzato?”. Pranzi con colleghi e con il capo che continua a rimandare quella promozione più che meritata. Brunch con amiche in cui scattare selfie da consegnare alla storia.

Le Feste si riducono spesso per noi donne a una vera e propria corsa a ostacoli, una maratona da cui uscire se non trionfanti almeno con una buona prestazione alle spalle.

Ecco allora che ogni supporto che ci possa spingere verso il successo e più che ben accetto. Ci occorre quell’ingrediente in più che sappia farci sentire energiche, sicure di noi, pronte a risultare al meglio delle nostre possibilità. E dove ricercarlo se non nella cara vecchia amica moda?

Un outfit vincente, lo sappiamo bene, sa fare miracoli e a Natale quel che ci serve è proprio sentirci un po’ invincibili.

Su quali abiti puntare allora per centrare l’obbiettivo? Scopriamolo insieme qui su CheDonna.it.

5 Idee di moda per affrontare il Natale al top

La moda è questione di tendenze, scelte consapevoli e, soprattutto, di esaltare la nostra persona.

Con i propri vestiti e look in generale ci si deve sentire a proprio agio, a maggior ragione in occasioni che generalmente riteniamo importanti e un po’ formali. Il Natale è senza dubbio tra queste, un momento in cui ci si ritrova con amici e parenti anche lontani, con i quali certo non si vuole fare brutta figura.

Su che cosa puntare allora per avere anche questo Natale quello sprint in più che solo il giusto outfit sa regalarci? Scopriamolo insieme continuando a leggere qui su CheDonna.it.

Anche il grembiule può essere fashion – Prevedete una Vigilia e un pranzo di Natale in dolce compagnia dei fornelli? Niente paura, anche la vostra tenuta da chef può esser sfoggiata con orgoglio. Scegliete magari un grembiule a tema, ovviamente evitando di sfoggiare macchie in eccesso e facendo attenzione che non oscuri in toto il resto del vostro look ma che, bensì, lo esalti.

La gonna midì passepartout – Quest’anno va per la maggiore e, soprattutto, ci garantisce in un unico colpo eleganza, comodità e raffinatezza. Decisamente da preferire a minigonne troppo succinte o a dei jeans poco femminili e un po’ troppo casual, la gonna midì è quel tocco vintage che ci garantirà di essere bon ton e a nostro completo agio.

Velluto evergreen – Soffice, caldo e con quell’immediata idea di prezioso che ci riporta a tempi lontani. Il minidress di velluto è il vero must delle Feste, da declinare nella tonalità che più vi piacerà e che potrete selezionare tra le sfumature più iconiche delle Feste: rosso, verde, blu, meglio invece evitare il decisamente troppo cupo nero. Ricordate anche che è uno die must di questo autunno\inverno, come vi avevamo spiegato in Moda autunno 2019, velluto mania: i capi must have nel tessuto più cool.

Il maglione che fa Feste – Divertente e un po’ imbarazzante, il maglione soffice e caldissimo con renne, Babbo Natale, alberi addobbati e affini è un vero must del periodo, quel capo sopra le righe che, almeno una volta l’anno, non può che esserci concesso. Indossatelo a testa alta e sorridete! Vi avevamo anche suggerito qualche tempo fa alcuni consigli per abbinare al meglio il vostro maglione natalizio.

Accessori per brillare – Non solo gioielli (anche se certo sono un punto fermo su cui ogni donna sa di poter contare nelle occasioni più importanti) ma anche clutch con applicazioni preziose, gonne con swarovski, finti colletti tempestati di pietre e spille per impreziosire anche il più semplice degli outfit.