Ci sono cose che quando si frequenta qualcuno da poco non andrebbero mai fatte. Ecco qual è la tua mossa vietata in base al tuo segno zodiacale.

Quando si ha interesse per una persona e si sceglie di iniziare a frequentarla, può capitare di compiere delle mosse sbagliate e che alla lunga possono portare alla fine della relazione. Spesso si tratta di modi di fare che mettiamo in atto senza quasi rendercene conto ma che alla lunga possono stancare chi sta accanto. Rendersene conto è sicuramente un buon modo per cercare di risolvere le cose e di lavorare sui propri modi di fare al fine di non ripeterli all’infinito. Dopotutto alcuni sono spesso quasi automatici e basterebbe un minimo sforzo per imparare ad evitarli. Ma quali sono questi modi di fare? Ovviamente ognuno ha i propri che possono dipendere dal carattere, dalle esperienze vissute o da traumi sentimentali precedenti. Tra questi però ci sono modi di comportarsi che spesso sono legati anche all’influenza che le stelle hanno su di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto cos’è che i segni zodiacali pretendono troppo in amore e quali sono i segni dello zodiaco con il maggior spirito natalizio, scopriremo cosa ogni segno non dovrebbe fare all’inizio di una frequentazione amorosa. Trattandosi di sentimenti il consiglio è sempre quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara degli errori che si commettono e di come, eventualmente, migliorare.

Astrologia – La cosa da non fare quando si sta frequentando qualcuno da poco

Ariete – Farti desiderare troppo

Che tu sia una donna che non deve chiedere mai è più che risaputo ed il tuo modo di vivere parla da solo. Quando si tratta di sentimenti, però, ci sono degli atteggiamenti che, specie nei primi tempi di una relazione, possono risultare difficili da comprendere, confondendo l’altra persona e finendo con il dare risultati diversi se non addirittura opposti a quelli desiderati. Nel tuo caso, l’azione più errata che commetti di solito è quella di farti desiderare troppo lasciando che sia l’altra persona ad inseguirti, corteggiarti e muoversi in cerca di te. Se chi ti conosce trova la cosa quasi normale, per chi si trova ad avere a che fare con te per la prima volta, c’è il rischio di forti incomprensioni. Il partner, ad esempio potrebbe pensare che non sei poi così interessata o che stai cercando un modo per fargli capire che vuoi chiudere. Cosa che potrebbe portare lui a fare la mossa successiva, guardandosi intorno in cerca di qualcuno che sappia rispondere alle sue mosse. Il consiglio delle stelle è quindi quello di non farti desiderare troppo e di rispondere almeno ad un gesto su tre. Giusto il minimo indispensabile per far capire che ci sei, che sei interessata ad approfondire il legame e che hai anche molto da dare.

Toro – Lanciare segnali difficili da capire

Quando sei all’inizio di una storia non sei solita lasciarti andare, neanche quando sei più coinvolta di quanto vorresti. Si tratta di un tuo modo di essere che si mescola con la paura di andare incontro a cocenti delusioni. Per questo motivo preferisci muoverti a piccoli passi in modo da non crearti illusioni e da non far capire i tuoi veri sentimenti. Fin qui potrebbe anche essere tutto comprensibile. C’è però un problema che riguarda i tuoi piccoli passi. Questi sono infatti così impercettibili da creare confusione in chi ti sta accanto e così è difficile comprendere se sei interessata ad una relazione o se stai pensando più ad una bella amicizia. In altre parole dovresti imparare a modificare i segnali che lanci rendendoli almeno un po’ più diretti e specifici, in modo da non lasciare dubbi in chi, interessato ha te, desidera farsi avanti con più convinzione. Non si tratta di dire apertamente quanto sei coinvolta ma di mettere in atto almeno le basi del flirt, quello che lascia capire che si sta pensando alla possibilità di vedere come potrebbe essere una storia a due.

Gemelli – Essere troppo diretta

Il tuo problema quando stai iniziando un rapporto sentimentale con qualcuno? Tendi a farti prendere un po’ troppo dall’entusiasmo, agendo in modi spesso troppo istintivi e rischiando così di spaventare chi hai accanto. In amore c’è un tempo per ogni cosa ed è bene cercare di non bruciare le tappe che servono ad arrivare al punto d’arrivo. Così, anche se sei sicura dei sentimenti che ci sono dall’altra parte dovresti sforzarti di non correre troppo. Niente baci improvvisi e meno effusioni, senza contare i “ti amo” per i quali è sempre bene aspettare un po’, in modo da essere davvero sicura. È vero, tu sei una persona istintiva e che ama esternare da subito quello che sente ma non sarebbe bello, per una volta, mettere in atto la magia del mistero? L’alternativa è quella di trovare un modo più soft per esprimerti in modo da dare all’altra persona la possibilità di rispondere poco alla volta e di farti capire a che velocità desidera andare. In questo modo potrai essere spontanea senza rischiare di sconvolgere chi ti sta accanto e deve ancora imparare a conoscerti e a comprendere i tuoi slanci dati dall’entusiasmo che ti contraddistingue.

Cancro – Chiedere subito l’entità dei suoi sentimenti

Un errore che ti capita di fare spesso quando incontri qualcuno che ti piace è dare per scontato che sia sempre sulla tua stessa lunghezza d’onda e che provi ciò che senti tu nel medesimo istante. Tra persone diverse, però, anche i tempi dell’amore e dei sentimenti tendono a variare e questo fa si che mentre tu sei già pronta a dire ti amo, l’altra persona potrebbe essere ancora alle prese con i propri sentimenti. Partire subito in quarta e chiedere se e quanto ti ama è quindi una mossa che andrebbe evitata e posticipata almeno dopo la prima dichiarazione ufficiale di questo sentimento. Dopo tutto ci sono molti modi per capire cosa prova per te e basterà osservarlo quando non vista per cogliere dalla luce che ha negli occhi se il sentimento è già maturo o se gli serve ancora del tempo. È vero, per una persona impaziente come te, aspettare non è mai piacevole. Farlo, però, ti aiuterà sicuramente a gestire meglio la frequentazione con la persona che ti piace, aumentando le possibilità che la storia vada davvero in porto.

Leone – Aspettare troppo

Nella vita ti piace essere sempre al centro dell’attenzione e ti aspetti che gli altri siano sempre pronti a stare al tuo gioco. Certe regole però, quando ci sono in ballo i sentimenti, cambiano sempre un po’ e nel tuo caso potrebbero aver bisogno di qualcosa di diverso. Una cosa alla quale non pensi mai è ad esempio l’impressine di donna sicura di se che trasmetti agli altri e che potrebbe mettere qualcuno in soggezione al punto da fargli prendere del tempo prima di farsi avanti. E se è vero che al tuo fianco vuoi qualcuno che sia forte abbastanza da corteggiarti senza alcun problema, è anche vero che a volte per vedere quella spinta è necessario fare un piccolo passo mostrando almeno un po’ di interesse. Solo così potrai essere sicura se è il caso di tentare e portare avanti una relazione o se è meglio fermarsi ancor prima che parta. Attendere in silenzio, però, non è mai una buona opzione e rischia di farti perdere qualche occasione importante.

Vergine – Stare troppo sulle tue

Uno dei problemi che hai nelle relazioni e, di conseguenza, anche in amore è quella di stare spesso sulle tue, specie quando le cose non sono ben definite. Se da un lato agisci così per paura di sbagliare, dall’altra puoi apparire soltanto una persona orgogliosa che punta i piedi ostinandosi a non voler dimostrare se e cosa priva. Un atteggiamento che potrebbe essere interpretato in modo sbagliato da chi ti sta accanto, portando anche la persona più interessata del mondo a prendere le distanze. Il consiglio delle stelle, quindi, è quello di aprirti un po’ di più, arrivando se serve ad esternare persino i tuoi sentimenti e a far capire che sei pronta a portare avanti una relazione, almeno per vedere fin dove può arrivare. Non stiamo parlando di dichiarazioni d’amore o di mettere in scena chissà quali sentimenti ma semplicemente di mostrarti aperta all’altra persona invece che chiusa a doppia mandata come se non ti importasse affatto di conoscerla meglio. Una differenza che può fare tanto.

