Comunemente noti col nome di scoregge o peti, quando scappano destano sempre qualche reazione o di orrore o una risata. Scopri 20 curiosità sulla flatulenza

Avere gonfiore o accumulo di gas intestinale è un argomento che molte persone preferiscono evitare di trattare educatamente con gli altri. Tuttavia, l’emissione di gas è un processo naturale ed essenziale per il normale funzionamento dell’organismo.

Ecco 20 cose che probabilmente non sapevi sulla flatulenza

1. Definizione

Parliamo di scoreggia quando il corpo accumula gas intestinale e sente il bisogno di espellerlo. Questo gas proviene da batteri e / o diverse reazioni chimiche che si verificano nell’intestino a causa della dieta quotidiana.

2. Il “fondatore”



Benjamin Franklin è ben noto nella storia americana come inventore, editore, scrittore, ma soprattutto come uno dei padri fondatori degli Stati Uniti e un importante politico. Quello che la maggioranza non sa è che aveva scritto un saggio scientifico sul gonfiore chiamato “Peti la testa in alto”.

3. La velocità

Molte persone si chiedono quanto velocemente l’aria viene espulsa dal corpo quando starnutisce. E la scoreggia? La velocità media di una scoreggia è di 11 Km / h.

4. Le lotte per la scoreggia

Alcune persone hanno una grande ammirazione per la storia giapponese, nota per le sue eleganti donne in kimono e i suoi formidabili guerrieri armati di Katana (spada). Oltre al coraggio e all’eleganza, i giapponesi avevano anche un senso spiccato dell’umorismo. In effetti, durante il periodo Edo (1603-1868), alcuni dipinti rappresentavano eventi popolari tra cui la “lotta alla scoreggia” che era molto popolare tra i giapponesi.

5. Divieto di scoreggiare

La dieta degli astronauti è per lo più controllata da medici o nutrizionisti. Ad esempio, prima di fare il loro lungo viaggio, gli astronauti non sono autorizzati a mangiare fagioli perché il gas intestinale può danneggiare le loro combinazioni.

6. Non scortese quanto questo

Alcuni di noi pensano che il peto sia scortese. Tuttavia, la flatulenza può eccitare alcuni feticisti.

7. La flatulenza media

Le persone ben educate vorrebbero far credere di non avere mai problemi di flatulenza. Ciò è impossibile poiché, in media, una persona espelle il gas almeno 14 volte al giorno.

8. Flatulenza e rutti

Flatulenza e rutti non sono la stessa cosa, le due attività consistono nell’emissione di gas. Tuttavia, la flatulenza contiene meno ossigeno e più batteri.

9. Origini

Gli scienziati hanno usato la parola flatulenza ispirata alla parola latina “flatus” che significa “soffiare”.

10. L’animale mortale

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, trattenere i peti non ti ucciderà. Tuttavia, ciò può causare crampi e sensazioni di disagio. Scopri anche >>7 buoni motivi per fare peti più spesso, ecco perchè fanno bene alla salute

