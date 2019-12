Una tavola di Natale shabby chic tutta da copiare

Quest’anno puoi optare per lasolita tavola tradizionale in rosso e verde o per un’atmosfera festiva shabby chic. Ecco i dettagli del dressage del tuo tavolo, dalla disposizione del runner a quella dei piatti, con in più alcuni consigli per decorare l’abete per rimanere in tema.

Ecco alcune idee per una decorazione per la tavola di Natale in uno stile vittoriano chabby chic: scintillante e femminile, elegante e golosa.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Step 1: crea un runner vegetale e luminoso

Per una tavola in stile Art Nouveau bisogna optare per un tavolo di famiglia in color crema.

Se hai un tavolo scuro coprilo con una tovaglia bianca o color crema o opta per un runner da tavola chiaro, per creare il giusto contrasto che renderà l’impostazione chabby.

La scelta dei fiori: scegli piante che non siano molto complicate, che non appassiscano velocemente in modo che rimangano discrete durante tutto il pasto.

Le piante raccomdate per il centrotavola sono:

– Fogliame di mimosa

– Statice

– Veronique

– Eucalipto rosso popoloso

– Alstroemeria

– Branchy Rose

Disporre i rami e il fogliame nella stessa direzione o in entrambe le direzioni. In questo caso, saranno chiaramente visibili, qualunque sia il punto in cui ci si siederà.

Lungo questo percorso verde, posiziona diversi piccoli vasi, tutti riempiti con un mazzo di fiori naturali ben legati. Moltiplicare i vasi in modo da occupare meno spazio rispetto ad una grande composizione e alleggerire l’arredamento. Quindi posiziona i candelabri al centro del tavolo e ai lati, per tenere i tuoi ospiti al sicuro dalle fiamme.

Il consiglio del professionista: per i piccoli mazzi di fiori, o per la disposizione del runner vegetale fatti ispirare dal giardino! crea piccole composizioni semplici come quelle che creeresti in natura, durante una passeggiata. I fiori devono “vivere”.

La scelta dei colori:

Il verde dei rami, coordinato con il grigio, potrebbe essere ammorbidito e arricchito da spighe scintillanti di rosa. Alcuni tocchi di viola danno profondità al tutto.

Step 2: apparecchiare la tavola di Natale

Scegli 3 diversi piatti, di diverse dimensioni, il più grande funge da set di tavoli. Il gioco di brillantezza, di forma, di stile a cui si prestano incanterà gli ospiti. All’aspetto grezzo di un piatto si può opporre la forma a fiore di un piatto di porcellana. Infine, posiziona le posate e i bicchieri.

Step 3: Decora la tua tavola di Natale con piccoli tocchi

A destra di ogni piatto, a pochi centimetri dal coltello, posiziona un piccolo regalo per i tuoi ospiti come una piccola scatola di metallo ripiena di dolciumi

Step 4: quando la gastronomia partecipa alla decorazione della tavola di Natale

Con i panini puoi disegnare alberi di natale, oppure puoi utilizzare il cibo per tantissime altre decorazioni. Durante il pasto di Natale, la decorazione della tavola è fondamentale, ma fai attenzione a non trascurare l’arredamento del soggiorno e dell’albero.

>> Leggi anche >> Come decorare il tuo albero di Natale in stile chabby chic

Il Natale è una festa di famiglia, non esitare a mettere in evidenza alcuni oggetti che ti sono cari; troveranno il loro posto e parteciperanno al tuo arredamento, facendo riflettere il tuo cuore su bellissimi ricordi.

Clicca sulla foto per scoprire il nostro speciale sul Natale