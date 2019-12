Trono Over | Gemma Galgani piange | Segalazione su Juan Luis

Gemma Galgani piange nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne per una pesante segnalazione su Juan Luis Ciano.

Non c’è pace per Gemma Galgani che torna a piangere nello studio del trono over di Uomini e donne. Colpa di Juan Luis Ciano sul quale è arrivata un’altra, pesante segnalazione che ha fatto svegliare la dama di Torino dal suo sogno.

Trono Over, Gemma Galgani piange per Juan Luis Ciano: la segnalazione su altre donne

La nuova registrazione del trono over, oltre ad aver svelato la verità sulla proposta di matrimonio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ha fatto svegliare Gemma Galgani dal suo bellissimo sogno. La dama di Torino pensava di aver trovato in Juan Luis un uomo con cui costruire una storia bella, ma una segnalazione le ha provocato uno choc.

Dopo una prima segnalazione su Juan Luis, Armando Incarnato si è lasciato andare ad una nuova confessione sull’affacinante cavaliere. Come svela il Vicolo delle News, infatti, Armando ha raccontato che Juan Luis starebbe sentendo altre signore lontano dalle telecamere. Incarnato non si è limitato a raccontare tutto, ma ha aggiunto di essere in possesso delle chat che consegnerà alla redazione.

Le parole del cavaliere napoletano hanno letteralmente scioccato Gemma che non sa se credere ad Armando o fidarsi di Juan Luis che è giunto in trasmissione per corteggiarla. Tuttavia, la segnalazione di Armando ha lasciato il segno su Gemma che teme di poter vivere l’ennesima delusione sentimentale.

Cosa accadrà, dunque, tra Gemma e Juan Luis? In attesa di scoprirlo, Gemma è rimasta in silenzio su Instagram mentre Juan Luis si è limitato ad augurare una buona Immacolata ai suoi followers.