Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà nelle prossime ore sulle diverse regioni italiane, andando dal sole alla pioggia, dal freddo al caldo.

Le previsioni meteo di oggi già ci avevano parlato di un’Italia in cui il sole si sarebbe alternato spesso e volentieri a nuvole e acquazzoni.

Come proseguirà tutto ciò nelle prossime ore? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 3 dicembre. Zona per zona, vediamo che cosa il cielo avrà in serbo per tutte noi.

Previsioni meteo di domani, martedì 3 dicembre

Un martedì all’insegna dell’instabilità ci attende a quanto pare sia che noi viviamo a nord sia che ci troviamo a sud del Paese.

L’intero Stivale sembra infatti interessato da un maltempo diffuso che si alterna però a zone di sereno cogliendoci dunque spesso e volentieri impreparati e di sorpresa.

Come provare a prepararci almeno un po’ a tutto ciò? Consultando le previsioni meteo di domani, un dettagliato prospetto che, zona per zona, ci spiegherà che cosa attenderci da questo bizzarro cielo.

Nord

L’alta pressione si rafforza e porta una nuova ondata di bel tempo sul settentrione. Ecco allora che il meteo appare in generale miglioramento, con cieli in prevalenza sereni e temperature le cui massime si aggireranno tra gli 8 e i 12 gradi.

Centro

Sempre incerta la situazione meteorologica del settentrione con una diffusa instabilità sui settori adriatici e con frequenti piogge e rovesci e neve a partire dai 1200 metri. Il versante tirrenico ci regala invece ampie zone di sole. Le temperature appaiono stabili, con massime comprese tra gli 8 e i 13 gradi.

Sud

Anche il meridione vede un cielo caratterizzato da forti condizioni di instabilità. Piogge occasionali e acquazzoni interesseranno in particolar modo il basso Adriatico, l’area appenninica e la Sicilia settentrionale. Le temperature si registrano invariate, con massime che ondeggeranno tra i 10 e i 15 gradi.

