Oli essenziali per combattere la cellulite | Quali sono e come usarli

La cellulite è nostra nemica dai tempi dei tempi. Qualsiasi sia la nostra composizione corporea è sempre lì, ostinata, su cosce, fianchi o glutei. Liberarsene è il sogno di tutte noi. La soluzione al dramma sono gli oli essenziali

Senza ricorrere a trattamenti esageratamente costosi, possiamo contrastare questa problematica che ci affligge anche a casa, armandoci di calma e pazienza e ritagliandoci magari uno spazio serale tutto per noi. Andiamo a scoprire come gli oli essenziali possono aiutarci in questa impresa.

Che cos’è la cellulite e come trattare il problema

Il suo vero nome è pannicolopatia edemato fibrosa o pannicolopatia edemato-fibro-sclerotica, è di fatto una degenerazione del tessuto connettivo che causa una distribuzione alterata e irregolare delle cellule di grasso generando visibilmente l’aspetto a buccia di arancia. Ci sono tre diversi stadi della cellulite:

Edematosa , costituita da ristagni di liquidi

, costituita da ristagni di liquidi Fibrosa , include la presenza di noduli

, include la presenza di noduli Sclerotica, è caratterizzata da noduli di grandi dimensioni che talvolta si induriscono e possono essere dolorosi al tatto

È bene intervenire quanto prima, a stadio avanzato sarà sicuramente più complicato riuscire a migliorare la condizione.

C’è una sostanziale differenza da mettere a punto, la ritenzione idrica e la cellulite sono due cose completamente diverse: la ritenzione idrica, ovvero il ristagno di liquidi, è dovuto al fatto che le cellule adipose che si sono ingrossate ostacolano il microcircolo e il drenaggio del liquido extracellulare. La cellulite è invece un’alterazione del tessuto ricco di grasso chiamato pannicolo che si trova sotto la cute.

Le donne sono più predisposte rispetto agli uomini. Il tessuto connettivo dell’uomo è più resistente e la loro pelle è più spessa ed infine perché tende a depositare grasso sulla parte superiore del corpo.

La causa principale è purtroppo la predisposizione genetica. Possono aggravare la situazione uno stile di vita sregolato, poca idratazione, alcol, fumo, problemi di circolazione, problemi ormonali e naturalmente una situazione di sovrappeso.

La prima cosa da fare è armarsi di buona volontà e prendere il problema di petto.

Evitare il cibo spazzatura

Fare a meno del tabacco

Limitare il consumo di alcol

Dare il via ad una dieta sana ed equilibrata

Bere almeno 3 litri di acqua al giorno

al giorno Fare attività fisica in maniera costante

Un contributo valido è quello di stare una decina di minuti con le gambe alzate contro il muro e la schiena poggiata a terra dopo l’allenamento.

Tutti gli oli essenziali che ci aiutano con la cellulite e come utilizzarli

La costanza premia anche nell’uso di questi oli che andremo a vedere. Con una cadenza di tre volte a settimana inizierete a vedere i primi risultati: pelle più compatta e meno adiposità. Gli oli essenziali sono appunto delle sostanze oleose, a base organica e ricavati da fonti vegetali. Conservano intatte tutte le caratteristiche della pianta di cui portano il nome.

Gli oli più adatti a contrastare la cellulite

Olio essenziale di ginepro , possiede proprietà drenanti, diuretiche e depurative

, possiede proprietà Olio essenziale di limone , possiede proprietà tonificanti e stimola la circolazione enfatica

, possiede proprietà tonificanti e Olio essenziale di rosmarino , dona un effetto drenante e scioglie i grassi

, dona un e Olio essenziale di arancia amara , è un brucia grassi e riduce il gonfiore

, è un brucia grassi e riduce il gonfiore Olio essenziale di cipresso, apporta benefici alle vene varicose

apporta benefici alle vene varicose Olio essenziale di geranio, è un astringente naturale

Gli oli essenziali sono super concentrati e vanno diluiti in altri oli adatti a massaggi come ad esempio l’olio di mandorle dolci, bastano 100 ml di olio base unito a 5 gocce di olio essenziale per iniziare un bel massaggio energico e localizzato. Potete inoltre abbinare più oli essenziali in un’unica miscela per avere un trattamento più intensivo. Applicando il preparato ogni giorno potrete notare con sorpresa i primi miglioramenti già dopo tre/quattro settimane.