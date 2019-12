Javier Rojas | chi è? Età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Javier Rojas chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Javier Rojas è un ballerino di 22 anni, lui nasce il 14 maggio 1997 all’Avana (Cuba), per la precisione nel quartiere Vedado, sotto il segno del Toro. Fin da piccolo si appassiona molto al mondo della danza tant’è che sua madre, quando ha solo 10 anni, lo iscrive alla scuola nazionale di balletto di Cuba.

Dopo ave conseguito il diploma diventa company dance per la compagnia di danza Acosta, del celebre ballerino Carlos Acosta. Ha studiato le lingue infatti sa parlare bene oltre lo spagnolo anche il francese e inglese. È molto legato alla sua famiglia, in particolare alla sua nipotina, ed è un grande appassionato di tatuaggi infatti ne ha alcuni sparsi per tutto il corpo. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita.

Nome: Javier Rojas

Età: 22 anni

Data di nascita: 14 maggio 1997

Luogo di nascita: Avana (Cuba)

Segno zodiacale: Toro

Titolo di studio: Diploma

Professione: Ballerino

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram

Javier Rojas: Instagram e vita privata

Javier Rojas è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta 27,4mila followers e oltre 730 post. Ama condividere principalmente selfie, foto insieme ad amici e parenti ma anche scatti ma anche scatti e video che riguardano la sua passione e la sua carriera nel mondo della danza. Sui social, dopo che ha deciso di partecipare al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, sono comparse numerose fanpage e profili falsi ma il suo account Instagram ufficiale è questo qui.

Mentre su Twitter e su Facebook non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage create dai fans che lo sostengono del talent.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non sappiamo molto al riguardo. Sbirciando un po’ sul suo profilo social non è stato possibile recuperare nessuna informazione che riguardasse le sue relazioni passate o odierne. Per tanto possiamo dedurre o che sia single oppure che ci tenga molto alla sua privacy.

Javier Rojas: carriera

Javier Rojas dopo il diploma e dopo essere entrato nella compagnia di danza Acosta si sposta in Europa, per la precisione in Svizzera. Qui diventa ballerino della Royal Swedish Ballet al teatro dell’opera di Stoccolma. Successivamente interrompe la sua carriera per iscriversi al Amici.

Verso la fine del 2019 riesce ad ottenere un banco nella scuola di Canale Cinque. Grazie alla sua bravura e maestra riesce a conquistare fin da subito la Maestra Celentano e successivamente anche gli altri due professori, Steffens e la Peparini.

Così come per le altre edizioni anche stavolta i ragazzi sono stati divisi in due squadre:

Team Gaia : Javier , Giorgia Jacopo, Martina, Skioffi, Talisa e Inico;

: , Giorgia Jacopo, Martina, Skioffi, Talisa e Inico; Team Nyv: Giulia, Federico, Sofia, Francesco, Alioscia, Valentin, DevilA.

Lui è sena dubbio un ballerino molto versatile, oltre alla danza classica ha studiato anche danza contemporanea, body contact e hip hop. Riuscirà a conquistare il tanto ambito posto per partecipare al serale di Amici19?