Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo la proposta di matrimonio: arriva la scelta della dama del trono over di Uomini e Donne.

Per Ida Platano e Riccardo Guarnieri è arrivato il momento della verità. La dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si sposeranno o tra loro è tutto finito? A svelare tutto è stata Ida nel corso dell’ultima registrazione del trono over.

Trono Over, la verità di Ida Platano e Riccardo Guarnieri sul matrimonio

Tra Ida e Riccardo non è ancora tutto finito. Come svela il Vicolo delle News che pubblica le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono over, la Platano non ha chiuso definitivamente il capitolo Riccardo. A quanto pare, la dama non ha alcuna intenzione di perdere l’amore di Guarnieri e ha tutte le intenzioni di riprovarci per creare i presupposti per convolare, poi, a giuste nozze.

Leggi anche—>Ida Platano e Riccardo Guarnieri | Cos’è successo dopo la proposta di matrimonio

Ida non ha dato una risposta diretta alla domanda se sposerà o meno Riccardo. Tuttavia, come spiegano le talpe del Vicolo, ha dichiarato di non voler perdere l’uomo per il quale ha pianto per mesi e che vuole creare le condizioni per poter, poi, seriamente pensare al matrimonio. “Pertanto da quel che si è capito ora ci proveranno seriamente, ma non si è compreso se continueranno a stare nel programma o no”, scrive il Vicolo.

Dopo il sorriso che Riccardo ha sfoggiato sui social, la Platano ha preso in mano la situazione. Su Instagram, dopo la registrazione, si è mostrata serena accanto al figlio. I due, dunque, riusciranno a recuperare il rapporto o le incomprensioni diventeranno insanabili?