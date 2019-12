Giulia De Lellis | Le foto nuda su Instagram sono hot – VIDEO

Giulia De Lellis | Le foto nuda su Instagram sono davvero hot: l’influencer più discussa sa come attirare l’attenzione su di se – VIDEO

&

Giulia De Lellis fa parlare nuovamente di se con degli scatti hot in spiaggia. L’influencer appare “nuda” su Instagram

Leggi anche: >>> Giulia De Lellis risponde ai gossip su Sanremo con un video

Coperta solo dalla sabbia, Giulia si è messa quindi in evidenza in un modo insolito. E infatti la foto ha fatto subito boom di like e commenti di apprezzamento per la sua bellezza

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI