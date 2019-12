GF Vip | Svelati due nuovi concorrenti del cast scelto da Alfonso Signorini per l’edizione 2020 del reality show di canale 5

Il GF Vip è pronto a partire per il prossimo anno e man mano che i giorni passano inizia a delinearsi sempre di più il cast del reality show di Alfonso Signorini.

Le recenti indiscrezioni, dopo l’anticipazione di Paolo Ciavarro nel cast del Grande Fratello Vip, vedono i nomi di Antonio Zequila e Aristide Malnati.

Il primo non fa altro che ringraziare i fan che si congratulano con lui per l’inizio di questa nuova avventura televisiva, mentre il secondo è stato anticipato dalla pagina ufficiale del GF Vip, in quanto è stata pubblicata la foto di un concorrente a cui è stato coperto il volto.

Dalle anticipazioni del Grande Fratello Vip, il cast sembra promettere davvero bene.

