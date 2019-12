Chiara Ferragni | Giancarlo Magalli tuona: “Non sa fare niente!” – VIDEO

Chiara Ferragni è stata attaccata da Giancarlo Magalli durante una sua intervista a Tv Talk su Rai 3

Chiara Ferragni non ha certo ricevuto dei complimenti durante l’ospitata di Giancarlo Magalli a Tv Talk.

Il conduttore ha affermato che la moglie di Fedez non sa fare nulla, nonostante guadagni un sacco di soldi.

Secondo Giancarlo Magalli, ospite di Rai 3, la Ferragni sarebbe però una bravissima imprenditrice in grado di saper vendere al meglio la sua merce: se stessa.

Il conduttore ha affermato che spesso, purtroppo, chi ha talento non è colui che emerge. “Spesso” ha esordito il conduttore. “Chi ha il piatto pieno, è colui che non sa fare niente”.

Le parole del conduttore, come immaginabile, hanno letteralmente spaccato il pubblico. In molti condividono il concetto espresso, mentre altri sono sostengono l’imprenditrice digitale, costantemente vittima di attacchi sul web e in tv.

Leggi anche:

Chiara Ferragni replica al Codacons: “Sono stata diffamata” – VIDEO