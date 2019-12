Allarme Terremoto in Toscana | Scosse di 4.5. nella notte – VIDEO

Molta paura questa notte in Toscana per allerta terremoto. Nel Mugello (epicentro) sono state avvertite più scosse di Terremoto di Magnitudo 4.5. La paura è scesa in strada tra gli abitanti

Scuole chiuse e caos stamani per la viabilità ferroviaria. Le scosse si sono avvertite anche a Firenze e Pistoia. Al momento non si riscontrano danni gravi, ma sono in corso verifiche strutturali su una serie di edifici lesionati. Scopri il resto nel video

