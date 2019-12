Natale low cost | i regali che rispettano l’ambiente

Natale low cost: ecco le idee regalo che possono essere fatte anche se il budget è limitato. Ci sono tante idee che costano poco e fanno del bene.

Natale, idee regalo low cost e rispettose dell’ambiente? Si può ed è anche un bel modo per risolvere più problemi insieme. Da una parte non dovrete impazzire per cercare qualcosa che accontenti i gusti di chi lo riceve. Dall’altra farete del bene anche alla nostra terra che mai come in questo momento ne ha bisogno.

Esistono tante idee a basso impatto ambientale che diventano anche regali molto originali per tutti. Come i regali di seconda mano. Attenzione, non stiamo parlando solo di quelle cose che vi sono arrivate lo scorso Natale oppure per il vostro compleanno e che avete deciso di riciclare perché non vi piacciono.

Ci sono anche molti negozi che si occupano di riciclo degli oggetti, mercatini dell’usato che è tenuto in ottimo stato. Sarà l’occasione per ridare una seconda vita a tante cose che occupano solo spazio in casa nostra. E per scoprire regali che nemmeno pensavamo esistessero, perché ai mercatini dell’usato si trovano tante cose interessanti.

Regali realizzati a mano

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Non c’è cosa più bella, a Natale o per una occasione speciale, di donare ma anche ricevere un oggetto fatto a mano. La manualità infatti è una dote preziosa, che va coltivata con il tempo. Pemsate ad esempio ad un braccialetto o ad una collana realizzata da voi, mettendo insieme diversi charms che adesso vanno tanto di moda. Oppure dei pensieri realizzati a maglia o all’uncinetto. Un paio di guanti, una bella sciarpa, uno scaldacollo. E, perché no?, anche un porta cellulare o una custodi per l’e-book reader. Ma a mano potete realizzare anche dei disegni che diventano simpatici biglietti di auguri ( le cinque frasi migliori per fare gli auguri ) , oppure segnaposto per i cenoni. In giro sul web ci sono tantissime idee per risparmiare divertendosi.

Idee regalo low cost, cucina e ambiente in prima fila

Resta aggiornata su tutto ciò che riguarda il Natale, i menu per tutti i gusti e i modi migliori per festeggiarlo. Clicca la foto

E peri, in mezzo ai regali di Natale di Natale low cost e rispettosi dell’ambiente ci sono sempre quelli per la cucina. Parliamo di attrezzi prodotti con materiali riciclabili e senza l’impiego di energia inquinante. Ma parliamo anche di ricette. Avete pensato che a Natale invece di andarle a compare nei negozi gourmet, potete regalare delle composte o delle conserve fatte in casa? Puntate su ingredienti del territorio, a km zero e quindi a basso impatto ambientale. Marmellate, melanzane sott’olio, marroni sotto spirito, sono tantissime le idee per Natale. Dopo aver preparato il barattolo, mettete un bel fiocchetto e un’etichetta natalizie a il gioco è fatto.

In ultimo, ma non per ultimi, i regali che salvano direttamente l’ambiente. Quest’anno più volte abbiamo visto in televisione lo spot di una tartaruga marina che ci parla e chiede di essere aiutata. Un’adozione a distanza che vale per gli animali, non solo quelli rari. Ma anche per il resto dell’ambiente. Aiutare le associazioni che si occupano della flora e della fauna mondiale, anche a nome di vostri parenti o amici farà del bene a tutti.