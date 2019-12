Ognuno di noi, in amore, tende ad avere qualche pretesa di troppo. Ecco qual è quella davvero esagerata secondo il tuo segno zodiacale.

Quando si pensa all’amore è impossibile non avere un’ideale o delle aspettative. Si cresce scoprendo questo sentimento nei film e nei romanzi e vivendolo spesso ancor prima di averlo davvero trovato. Così, quando arriva, si finisce con il doverlo riconoscere e far coincidere con i tanti pensieri fatti a riguardo. Se da un lato ci sono persone elastiche e in grado di cambiare aspettative o comprendere quanto tenerle in considerazione, dall’altro ci sono quelle che per poter considerare un amore degno di essere vissuto pretendono che ogni tassello si trovi al posto giusto. A volte, però, le aspettative e gli ideali possono essere così esagerati da finire con portare ad un risultato diverso che è quello del rifiuto dell’amore, dell’ostinazione a metterlo da parte e tutto perché per concedersi di viverlo si attende ci arrivi quello perfetto. La verità, però, è che la perfezione non esiste e proprio quando si parla d’amore, la cosa più bella è che tutto sia spontaneo ed istintivo e, perché no, anche comprensivo di qualche limite o difetto. Perché a volte sono gli amori più improbabili quelli che fanno battere maggiormente il cuore, che trovano un loro personale bilanciamento in grado andar bene ad entrambi e che funzionano per sempre. E, sempre parlando d’amore, visto che ideali e pretese sono spesso correlati all’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi, dopo aver visto che tipo di donna sei in base al tuo segno zodiacale e qual è il proposito perfetto per il nuovo anno, scopriremo qual è la pretesa esagerata e che andrebbe ridotta al fine di vivere al meglio l’amore. Trattandosi di un sentimento, il consiglio è ovviamente quello di considerare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara su come comportarsi.

Astrologia: La cosa che pretendi troppo dall’amore in base al tuo segno zodiacale

Ariete – L’indipendenza

È vero, essere indipendente è un aspetto del tuo carattere del quale è difficile fare a meno. Quando si parla d’amore, però, tendi a pretenderne troppa, specialmente all’inizio del rapporto. Per chi non vive le cose al tuo stesso modo l’impressione è che tu non sia abbastanza coinvolta o, peggio, che voglia prendere le distanze. La verità è che quando si trova la persona giusta ci si sente liberi senza doverlo chiedere e lo stare insieme non è vissuto come un obbligo ma come qualcosa di piacevole e della quale si ha spesso bisogno. Per questo motivo, prima di iniziare a mettere dei paletti qua e la, la cosa migliore da fare è iniziare a vivere il rapporto per quello che è, studiandolo e sopratutto studiando se stessi al fine di capire di quanto spazio si ha davvero bisogno e come è meglio muoversi per far sentire l’altra persona amata e per sentirsi libere al punto giusto. Il resto verrà da se con il proseguo della storia.

Toro – L’amore tutto e subito

Quando ami lo fai con tutta te stessa e tendi ad aspettarti che lo stesso avvenga per la tua dolce metà. Tra aspettarsi qualcosa e pretenderla, però, c’è una certa differenza specie se si parla di modi di essere. Non tutti, infatti, riescono a partire in quarta e c’è chi pur provando dei sentimenti forti fa inizialmente fatica a lasciarsi andare, chiedendo tempo o apparendo un po’ meno caloroso. Nel tuo caso, il problema parte principalmente da una sorta di insicurezza che ti spinge a temere che l’altra persona possa lasciarti, tradirti o farti soffrire in modi diversi. La verità, però è che nessuno potrà mai prevedere queste cose e non è dal modo in cui viene mostrato l’amore che si può essere sicuri di cosa ha in serbo per noi il futuro. Molto meglio gestire un relazione per quello che è, spiegando magari il proprio bisogno di attenzioni ma senza pretendere che queste arrivino nel modo in cui le si desidera. Ogni persona è infatti diversa dall’altra ed è proprio in questa diversità che si basa il fascino delle relazioni e la bellezza di molti rapporti di coppia.

Gemelli – La comprensione

La cosa che pretendi troppo in amore? La comprensione del tuo partner. È vero che in amore ci si deve sempre sostenere a vicenda ma come farlo se dall’altra parte c’è una porta chiusa e blindata? La verità è che tendi a vivere i sentimenti come una sorta di prova costante da dover affrontare e superare. Ciò ti porta ad aprirti inizialmente salvo poi chiuderti di colpo senza dar modo all’altra persona di comprendere cosa sta succedendo. Di fatto, quindi, sei proprio tu la prima a creare le basi per una mancanza di comprensione che con il tempo può diventare difficile recuperare. Una soluzione? Esprimere con sincerità le tue paure senza preoccuparti troppo di cosa potrà pensare l’altro ed evitare di tenere sempre tutto per te. Perché se è vero che l’amore deve saper capire e sentire è anche vero che bisognerebbe dargli sempre le basi per farlo, senza inserire ostacoli voluti e che, invece, si potrebbero tranquillamente evitare.

Leggi anche -> Ecco come superare una giornata storta in base al tuo segno zodiacale

Cancro – Le attenzioni

Se c’è una cosa che pretendi troppo dalla persona che ami, queste sono le attenzioni. Bisognosa come non mai di conferme, ti aspetti un amore costante e fatto di tante piccole attenzioni che anche quando arrivano sembrano non essere mai abbastanza. La verità è che quando si parla di relazioni interpersonali, tu hai bisogno di essere viziata, di ricevere coccole costanti e di sentirti sempre al centro del mondo. Per quanto ciò possa essere piacevole e per certi versi naturale, devi sempre capire che quando si sta insieme ci vuole del tempo per arrivare a determinati stadi e che prima sarebbe impossibile essere naturali e sinceri. Meglio cogliere la solidità del rapporto da altri aspetti e prendere per buone le attenzioni che arrivano e che sicuramente saranno in grado di dimostrare sia il sentimento che la voglia di impegnarsi per un rapporto a due che sia in grado di crescere e di donare emozioni sempre nuove.

Leone – La solidità

Dal tuo lui ti attendi che ci siano solidità, serietà e capacità che siano almeno alla pari con le tue. Aspettative comprensibili ma che spiattellate tutte insieme e all’inizio di una storia possono far sentire l’altra persona sotto esame. È vero che nella vita miri sempre all’eccellenza e che per raggiungerla hai fatto diversi sacrifici ma non puoi pretendere che una persona diversa da te dimostri di avere le carte giuste in un solo momento. Dopotutto neanche a te piacerebbe sentirti così sotto pressione specie se al di fuori del lavoro e con la persona che dovrebbe amarti, incoraggiarti e supportarti. Meglio studiare con calma il partner, cercando di cogliere il suo modo di essere e la sua forza, dal carattere e dai modi di fare. In questo modo il rapporto ne gioverà sicuramente, l’armonia di coppia non verrà meno e in poco tempo riuscirai comunque a capire, forse in modo addirittura più completo, se al tuo fianco hai un partner in grado di darti la solidità che cerchi.

Vergine – La serietà

A dire il vero è difficile capire cosa pretendi di più in amore perché tendi a non dire mai molto, limitandoti per lo più ad osservare e a giudicare su criteri che spesso solo tu conosci. Volendo ridurre il tutto ad un unica pretesa estrema, forse si può parlare di serietà. La stessa che hai tu nei confronti della vita e che pretendi abbiano tutti. Ci sono però due cose importanti che dovresti considerare. La prima è che se ti innamori di una persona, spesso è anche per quei modi di fare che dopo un po’ tendi ad osservare con occhio critico e la seconda è che pretendere serietà e disciplina all’interno del rapporto porta ad una sorta di rigidità che non da mai dei buoni frutti. Molto meglio cercare di far notare le cose che proprio non si sopportano con garbo, imparando a convivere con le altre. Dopotutto, l’amore è anche venirsi incontro e smussare i propri spigoli per trovare un equilibrio che vada a genio ad entrambi. Un lavoro che va fatto in coppia e rispettando sempre i tempi dell’altra persona. E chissà che in questo modo tu non riesca ad ottenere ciò che desideri con addirittura meno sforzi.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su successivo per conoscere il parere delle stelle per gli altri segni dello zodiaco.