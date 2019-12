Scopri le previsioni meteo di domani per sapere già come sarà il tempo nella tua città e organizzare di conseguenza una domenica veramente perfetta.

Le previsioni meteo di oggi ci presentavano una situazione climatica estremamente variegata lungo tutta la Penisola, incluse le singole aree.

Oggi il tutto non sembra cambiare e nubi, piogge e sole si alternano senza soluzione di continuità anche nel medesimo ambito territoriale.

Scopriamo allora nel dettaglio come il meteo si svilupperà ungo la giornata di domani. Ecco le previsioni meteo di domenica 8 dicembre.

Previsioni meteo di domani, domenica 8 dicembre

Il meteo di domani ci presenta un sole pronto a fare capolino tra le nubi sia al nord che al sud della Penisola.

Il centro sembra invece interessato ancora da cospicui acquazzoni, piogge molto intense tra cui i raggi solari fanno fatica ad emergere.

Una domenica piovosa dunque? Non sempre, scopriamo nel dettaglio come sole e nubi si distribuiranno lungo il territorio: ecco le previsioni meteo di domani, domenica 8 dicembre, in un dettagliato prospetto zona per zona.

Nord

Torna ad annuvolarsi il cielo del settentrione con nubi basse su ampie zone di pianura e sole prevalente invece sulle Alpi. Le Velature vanno poi ispessendosi durante le ore serali, con qualche fenomeno soprattutto sulla Valle d’Aosta. Le temperature si mantengono stabili, con massime che ondeggeranno tra gli 8 e i 13 gradi.

Centro

Prosegue all’insegna della variabilità il tempo sul centro Italia con numerose nubi sul versante tirrenico e qualche pioggia su Toscana e Sardegna, soprattutto tra sera e notte. Maggiori saranno invece le aperture altrove, mentre le temperature si manterranno stabili, con massime comprese tra i 12 e i 16 gradi.

Sud

Torna il sole sul meridione con un cielo piuttosto soleggiato e qualche addensamento sul basso Tirreno, con isolati piovaschi durante la nottata. Le temperature si mantengono stabili, con massime comprese tra i 14 e i 17 gradi.

