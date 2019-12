Stasera in tv | Palinsesto della prima serata sabato 7 dicembre

Che cosa vedere questa sera in tv?Scopri il palinsesto televisivo per la prima serata, tutti i programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti

Sabato sera casalingo in vista? Niente paura, può arrivare comunque una serata super divertente a patto che sappiate scegliere il giusto intrattenimento.

In questo vi aiutiamo noi di CheDonna.it.

Ecco infatti qui di seguito il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, un dettagliato elenco di tutti i programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di proporci per rendere questo sabato sera semplicemente perfetto.

Scopriamo insieme allora le alternative a nostra disposizione e godiamoci poi insieme la serata. Buona visione!

Stasera in tv: palinsesto sabato 7 dicembre

Rai Uno – 62o Zecchino d’Oro – La finale (TalentShow)

Pronti a scoprire in diretta da Bologna quali sono le dodici canzoni finaliste della 62a edizione dello Zecchino d’Oro. Il Piccolo Coro Mariele Ventre accompagnerà i brani, incluso quello che scopriremo in fine essere il vincitore.

Rai Due – N.C.I.S. – Stagione 15 Episodio 24 – Appuntamento col destino (Telefilm)

Sloane è seduta al bancone di un bar quando sente la voce di chi ‘aveva tenuta prigioniera in Afghanistan, Masahun. La rabbia prende il sopravvento e Sloane aggredisce l’uomo che però riesce a fuggire.

Rai Tre – Città segrete – Venezia (Documentario)

Quattro serate per quattro città. Corrado Augias racconta una serie di storie e personaggi diversi e ci invita a condividere un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. Rivivono così su Rai Tre le piazze, i monumenti, le opere d’arte, i palazzi, gli enigmi di quattro grandi capitali: Mosca, Vienna,Venezia, Roma.

