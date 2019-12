Astrologia: ecco perché l’amore ti spaventa, secondo il tuo segno zodiacale

Gli astrologi, decostruendo i tratti caratteristici di ciascun segno zodiacale, credono che tutti abbiano una ragione specifica per temere l’amore.

Per alcuni, l’amore è una fonte di paura e ansia. A forza di concatenare rotture spesso dolorose, identificano la relazione con la delusione. E mentre alcuni riescono a trascendere da questo stato senza danni, altri non superano la rottura e continuano a provare questa paura dell’amore come un ostacolo nella loro relazione futura.

Ecco perchè l’amore spaventa i diversi segni zodiacali

1. Ariete

Impulsivo e fondamentalmente egoista, l’Ariete è indipendente e la sua più grande paura nell’amore è quella di perdere la sua libertà, che gli piace particolarmente. Con un temperamento infuocato, vuole più margine di manovra. Ma ciò che è particolarmente spaventoso per lui è il suo fervore e il suo facile attaccamento, che gli ha fatto collezionare in passato molte delusioni. A seguito di ciò, manifesta più che mai un problema di impegno.

2. Toro

Il Toro può essere confinato nel suo confort e detestare il cambiamento che vede come fonte di insicurezza. Per questo segno zodiacale, una relazione è sinonimo di sostenibilità e stabilità. Romantico e sensuale, aspira a un incontro emozionante che durerà nel tempo, non gradendo peraltro le avventure di una notte e riorganizzando ogni volta la sua vita per fondersi in una nuova relazione. Ciò che terrorizza il Toro è la necessità di perdere costantemente stabilità nella sua relazione romantica.

3. Gemelli

I Gemelli sono un segno d’aria a cui piace vivere la vita al massimo, senza sentirsi confinati a nessuno. La sua paura nell’amore è di perdere l’interesse che ha per la persona che condivide la sua vita. Pertanto, il suo desiderio è di incontrare la persona con le molte sfaccettature che caratterizzano la sua doppia personalità. Teme la calma, la routine e una vita prevedibile ed è per questo che ha paura di perdere la persona amata. In realtà, costituisce il suo pericolo.

4. Cancro

Docile, affettuoso e ipersensibile, il Cancro può sacrificarsi in nome dell’amore per salvare la sua coppia che merita delusione e dolore. E anche se brama la vera storia d’amore, la sua paura principale è quella di incontrare un amore mediocre che alla fine gli causerà solo dolore e un cuore spezzato. Sfoggia quindi una natura abbastanza dura che non è sua per proteggersi dalla propria vulnerabilità.

5. Leone

Il Leone è un amante senza cuore che fa dell’amore la sua prima preoccupazione. E poiché questo nativo è spesso attratto dall’aspetto e da tutto ciò che luccica, è probabile che faccia una scelta sbagliata in amore. La sua paura è quella di rimanere permanentemente deluso, ma anche di perdere il controllo che vuole assolutamente far sentire apprezzato.

6. Vergine

La sua natura critica e analitica rende il nativo della Vergine ostinatamente attratto dalle persone che apprezzano solo le qualità, ma questo sentimento di inferiorità spesso attira persone che sono emotivamente incompatibili con lui. Quindi, a causa della sua mancanza di apertura mentale e trasparenza, ha la paura di essere scoperto, motivo per cui evita l’amore.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

7. Bilancia

Come la Vergine, il segno della Bilancia cerca di proiettare un’immagine ideale dei più lusinghieri. Il regno delle emozioni lo intimidisce e lo spaventa. Spesso, per essere amato, nasconde abilmente i suoi tratti negativi, che gli causano molti problemi di cuore. E ciò che è paradossale in lui è che fugge l’amore per evitare la solitudine.

8. Scorpione

Sospettoso della natura, lo Scorpione fugge dall’amore per paura di essere tradito. Dotato di un’anima segreta e chiusa, sembra comunque calmo e sereno senza rivelare la sua vera identità, al fine di proteggersi. E poiché lo Scorpione è un essere intenso, non è mezzo metro in amore. La sua paura principale è quindi quella di dipendere completamente da un’altra persona e di vivere una felicità che trova troppo bella per essere vera, a causa della sua natura disfattista.

9. Sagittario

Innamorato delle avventure e delle nuove esperienze, il Sagittario ha paura di una vita noiosa con la persona amata. La libertà è ciò che ama di più e non accetta di esserne strappato. Ha paura di attaccarsi a una persona che non capirà la sua logica.

10. Capricorno

Per il Capricorno, la prudenza è la madre della sicurezza. Non si innamoreranno mai per non fallire e odiano la sconfitta. Per questo motivo, persistono nel rimanere in relazioni fallite, per puro orgoglio.

11. Aquario

L’Acquario non ama il possesso nell’amore e richiede la gentilezza del suo partner, ma spesso si ritrova deluso da questo punto di vista. Ama la sua indipendenza e odia sentirsi soffocato. Il suo partner ideale è colui che rispetterà la sua individualità, che non è sempre facile da trovare.

12. Pesci

Il nativo dei Pesci è un essere sensibile e devoto, sempre pronto ad aiutare gli altri, attira a lui anime torturate e lo rendono molto stanco. La sua paura è quella di ripetere continuamente lo stesso schema e sentire ancora il mal di cuore.