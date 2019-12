Smalto gel e semipermanente | come si deve rimuovere

Molte donne hanno sulle proprie unghie lo smalto gel o il semipermanente, ma come si può rimuovere senza rovinare le unghie? Ecco come farlo nel modo giusto.

Rimuovere lo smalto gel e semipermanente Fonte: IstockPhotos

Molte donna amano ave una manicure perfetta, d’altronde le mani sono il nostro biglietto da visita. Avere le mani con lo smalto sempre impeccabile non è facile se non si ricorre allo smalto gel o semipermanente.

Il primo dura a lungo rispetto al secondo, non solo, vediamo in dettaglio la differenza.

Lo smalto semipermanente è un prodotto che si stende come un normale smalto, ma si asciuga sotto un lampada specifica, detta lampada UV/LED .

Questa tecnica non permette di ricostruire l’unghia e si rimuove in modo facile e veloce, discorso diverso va fatto allo smalto gel.

Il gel è un prodotto che serve per fortificare e ricostruire le unghie, consigliato alle donne che amano le unghie lunghe, ma non riescono a farle crescere.

Questa tecnica è più complessa rispetto a quella del semipermanente, infatti è più difficile da rimuovere, è un’operazione che deve essere fatta in modo delicato, bisogna essere molto pratici. Inoltre se siete alle prime armi, potete rischiare di rovinare e spezzare le unghie.

Noi di CheDonna.it vi diamo i consigli per rimuovere lo smalto semipermanente ed il gel in modo corretto, così da non rovinare le unghie.

Rimuovere lo smalto semipermanente dalle unghie

Rimuovere lo smalto semipermanente dalle unghie è molto più semplice rispetto al gel, si può fare anche a casa, ecco come fare.

Acquistate una lozione specifica e un remover, nei negozi che vendono prodotti cosmetici, poi limate delicatamente tutta l’unghia, così da eliminare lo smalto superficiale.

Le unghie adesso risulteranno opacizzate, immergete dei dischetti di cotone nel remover e poi metteteli in posa per 15 minuti sulle unghie, potete facilitare l’operazione aiutandovi a farli aderire con una garza o della stagnola.

Trascorso il tempo, strofinate con il dischetto sulle unghie, con una lima o con una spingicuticole, eliminate eventuali residui. Se l’unghia non sarà ben pulita non si può applicare lo smalto nuovamente.

Come si rimuove lo smalto gel dalle unghie

Lima per unghie

Come già ribadito prima, la rimozione dello smalto gel è molto più difficile rispetto a quella del semipermanente, se non si effettua nel modo giusto, si rischia di rovinare le unghie, sfaldandole e spezzandole.

Se non volete affidarvi ad un centro specializzato per rimuovere lo smalto gel, ma preferite farlo a casa, vi occorreranno queste cose:

olio per le cuticole

bastoncino

disinfettante

lima dalla grana 100/150

lima più morbida

sgrassatore

salviette.

Si inizia a limare la parte superiore dell’unghia con la lima dura, mi raccomando non dovete grattare tutto il gel.

Per evitare che le unghie possano subire un trauma, lasciate quindi solo uno strato sottile di gel, poi passate la lima più morbida ed eliminate ogni residuo di gel.

Dopo aver limato, spolverate le unghie e pulitele con delle salviette, procedete a disinfettare le unghie, poi spennellate l’olio per cuticole e spingete le cuticole indietro.

Gli errori più comuni quando si toglie lo smalto

Molte donne commettono degli errori durante la rimozione dello smalto semipermanente e del gel, ecco quelli più comuni: