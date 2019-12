Il mango include una moltitudine di vitamine e minerali che lo rendono un alleato della salute. Scopri i 7 buoni motivi per cui dovresti consumarlo più spesso!

Il mango è un frutto tropicale molto apprezzato per il suo sapore dolce e la consistenza tenera e succosa. Questo delizioso frutto carnoso delizierà le papille gustative di adulti e bambini. Ricco di colore e sapore, è anche molto nutriente.

Il mango è ricco di polifenoli che hanno effetti antiossidanti benefici per il corpo. Questi hanno la particolarità di ridurre gli effetti dannosi dei radicali liberi e quindi di rallentare l’invecchiamento cellulare. Considerato un alimento che apporta benessere, il mango offre molti benefici al corpo.

I benefici del mango

Il mango è al secondo posto nella lista dei frutti tropicali più popolari al mondo, dopo la banana. Tuttavia, il mango non è meno eccellente per il corpo.

Ecco tutti i suoi vantaggi:

1. Previene le condizioni legate all’età

Grazie al suo contenuto di composti fenolici, questo frutto protegge le cellule del corpo umano dai danni causati dallo stress ossidativo. Di conseguenza, il mango protegge il corpo dallo sviluppo di diverse malattie legate all’età come malattie renali e polmonari o disturbi degenerativi. Secondo la World Academy of Sciences, è la mangiferina, un composto che contiene il frutto, ad avere molte proprietà terapeutiche.

2. Migliora il sistema immunitario

Il mango contiene molti nutrienti tra cui le vitamine A, C, B ed E. Inoltre, fornisce al corpo una fonte di rame. In una ricerca condotta in laboratorio, gli scienziati hanno evidenziato il ruolo della vitamina A per promuovere il sistema immunitario. La vitamina C è anche nota per il suo potenziale immunostimolante

3. Promuove la perdita di peso

Delizioso, il mango non è a priori il primo frutto che pensiamo quando vogliamo perdere peso. In effetti, il suo sapore dolce può andare contro la nostra rappresentazione di un alimento a basso contenuto calorico. Eppure, il mango è ricco di fibre alimentari e vitamina C ed ha solo 64 calorie per 100 grammi. In effetti, è stato dimostrato in uno studio che le fibre di frutta, incluso il mango, contribuiscono al controllo e alla perdita di peso.

4. Protegge il cuore

Grazie al contenuto di mangiferina, il mango protegge le cellule del cuore da potenziali danni. Uno studio sui roditori mostra che questo composto ha un’azione potente per preservare la salute del cuore. Questi risultati possono essere spiegati dalla capacità della mangiferina di abbassare i livelli di colesterolo nel sangue e trigliceridi.

5. Accelera la digestione

I disturbi della digestione possono alterare significativamente la qualità della vita di coloro che ne soffrono. Ma grazie alle sue fibre solubili, il mango può accelerare il processo di digestione. In effetti, un esperimento scientifico dimostra che il consumo di questo frutto ricco di pectina accelera il transito intestinale e combatte la costipazione.

6. Si prende cura degli occhi

Il mango contiene lutheina e zeaxantina, due composti con capacità antiossidante. Questi pigmenti che danno colore a frutta e verdura sono stati oggetto di numerosi studi. Pertanto, sembra che la lutheina e la zeaxantina proteggano gli occhi e prevengano la degenerazione maculare legata all’età.

7. Migliora la qualità di capelli e pelle

Il mango è ricco di vitamina C, un composto essenziale per capelli belli e pelle sana. In effetti, questa vitamina aumenta la produzione di collagene, consentendo di offrire maggiore elasticità alla pelle ed evitare il rilassamento cutaneo. Inoltre, la vitamina A contenuta nel mango favorisce la crescita del cuoio capelluto e protegge dalle aggressioni esterne.

Attenzione

– Non è consigliabile mangiare mango se si assumono farmaci anticoagulanti.

– In caso di allergia, consultare il medico prima di consumare mango.