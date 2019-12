Jason Derulo | Le foto choc censurate da Instagram – VIDEO

Jason Derulo | Le foto choc censurate da Instagram. Il commento ironico del cantante: “Non posso far niente per le mie dimensioni” – VIDEO

Jason Derulo è stato censurato da Instagram per alcune foto osé che avrebbero scandalizzato il mondo dei social.

Leggi anche: >>>> L’identikit dell’infedele scoperto dalla Scienza | Lo studio

Il cantate ha così risposto, in tono ironico, alla rimozione da parte di Instagram delle foto: “Non posso far niente per le mie dimensioni” Scopri di più nel video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI