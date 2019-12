Donald Trump accumula l’ennesima gaffe. Stavolta però la protagonista è la Regina Elisabetta. Il Presidente Usa infatti arriva in ritardo al cocktail di Buckingham Palace a causa di una conferenza stampa, dice. I due premier canadese Jacques Trudeau e il premier inglese Boris Johnson deridono Trump mentre la Regina è in posa in foto in onore dei settant’anni della NATO

Al cospetto della Regina, Donald Trump non commette solo un errore imperdonabile, ma ben due. Oltre al ritardo, al momento dei saluti, a Buckingham Palace, infrange il protocollo salutando per prima Camilla. Con questa doppia figuraccia reale ha scatenato inevitabilmente le esternazioni ironiche dei capi di Stato.

Donald Trump e le sue gaffe

La regina appare nella foto con il suo abito verde fantasy e la sua irrinunciabile borsetta Launier. L’intramontabile donna che può vantare ancora oggi la sua presenza, sopravvissuta a 14 presidenti UK, a 7 papi, sua Maestà record. Ma lo scoop riguarda tutt’altro. Donald Trump manca l’orario esatto dell’appuntamento a Buckingham Palace dove si stava svolgendo la festa in onore del 70esimo anniversario della NATO. I due premier Johnson e Trudeau presenti alla cerimonia riportano la notizia su tutti i social ridacchiando ed esclamando è ancora ad una conferenza stampa: la regina non si fa aspettare. Non contento ne combina un’altra poco dopo, arrivato in sala, infrangendo il protocollo, saluta per prima Camilla di Cornovaglia e il gossip è alle porte.

Il video scoop

Il presidente Usa viene immortalato mentre stringeva la mano della Duchessa di Cornovaglia prima di salutare la Regina Elisabetta e l’erede al trono Carlo. Un gesto stato rimarcato dal Daily Mail. Chiarissima l’espressione della sovrana nello scatto oggetto dei commenti. Non è la prima volta che Trump combina gaffe di questo tipo infatti, poco tempo prima, a Londra aveva insistentemente camminato davanti alla Regina mancandole così di rispetto e infrangendo nuovamente il protocollo.

Alla fine il sipario a Westminster si chiude così, con un video postato su Twitter dalla Canadian Broadcasting Company che mostra mostra il primo ministro britannico Boris Johnson, il premier canadese Justin Trudeau e il presidente francese Emmanuel Macron che prendono palesemente in giro il presidente americano Donald Trump per le sue recenti dichiarazioni al vertice della NATO.

Era in ritardo perché ha tenuto una conferenza stampa fuori programma di 40 minuti dice il premier Trudeau a Boris Johnson e aggiunge di aver visto i membri della delegazione americana con le mascelle a terra sicuramente in riferimento a una delle tante uscite infelici del presidente Trump.

Di Denis Carito