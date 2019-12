Dieta pre Capodanno | arriviamo pronte alla prova vestito

Se il vostro terrore è quello di apparire più tonde la sera del 31 dicembre, nessun panico. Ecco una dieta pre Capodanno equilibrata e sana.

Una bella dieta pre Capodanno è l’unico rimedio realistico per pensare di entrare ancora nel vestito della vigilia. Perché le feste di Natale, almeno fino al 6 gennaio, sono una corsa ad ostacoli. Per quanto una si sforzi di non esagerare a tavola, ma anche con tutti i dolcini che vengono tirati fuori, impossibile contenersi.

E allora è necessaria l’azione. Ci sono molte diete ipocaloriche che permettono di perdere peso in pochi giorni, anche due o tre chili, in modo da limitare i danni. Ovviamente il primo passo è mettersi di buona volontà e dimostrare di volersi bene. Quindi cibi sani, nessuna esagerazione e bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Un regime alimentare veloce, a base di frutta e verdura, con la giusta quantità di fibre e vitamine, senza mai però saltare i pasti a cominciare dalla colazione. Inoltre ricordatevi sempre un paio di spuntini a metà mattinata e nel pomeriggio che servono a spezzare la fame.

Dieta pre Capodanno, uno schema per perdere chili in eccesso

Diete dimagranti controllate e sane ne esistono molte. Qui di seguito vi proponiamo uno schema che funziona, anche se il consiglio generale è sempre quello di consultare uno specialista.

Primo Giorno

A colazione: succo di frutta non zuccherato, 2 fette biscottate con marmellata, caffè normale o d’orzo, 1 cucchiaino di zucchero

Spuntino: un frutto

Pranzo: verdura mista, 1 cucchiaino di olio, cono gelato

Merenda: un frutto

A cena: un uovo sodo, una bruschetta con pochissimo olio e pomodoro, insalata, 1 cucchiaino di olio

Secondo Giorno

A colazione: caffè con 1 cucchiaino di zucchero, 2 fette biscottate con marmellata

Spuntino: un frutto

Pranzo: piccolo trancio di pizza

Merenda: un frutto

A cena: carne bianca in padella, insalata, 1 cucchiaino di olio

Terzo Giorno

A colazione: un vasetto di yogurt e cereali, caffè, 1 cucchiaino di zucchero

Spuntino: un frutto

Pranzo: bresaola con la rucola e grana, un panino

Merenda: un frutto

A cena: pesce lessato, al forno o al cartoccio con verdure, verdura mista, 1 cucchiaino di olio

Quarto Giorno

A colazione: succo di frutta senza zucchero, 3 gallette di riso eventualmente con miele

Spuntino: un frutto

Pranzo: un panino con prosciutto crudo sgrassato

Merenda: un frutto

A cena: carne ai ferri, insalata, 1 cucchiaino di olio

Quinto Giorno

A colazione: succo di frutta senza zucchero, 2 frutti, caffè normale o d’orzo con un cucchiaino di zucchero

Spuntino: un frutto

Pranzo: tonno al naturale, gamberetti lessati, insalata mista

Merenda: un frutto

A cena: un piatto di spaghetti al pomodoro e basilico, insalata, 1 cucchiaino di olio