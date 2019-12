Come vestirsi a Natale | 5 Errori da non commettere con i...

L’outfit di Natale, che sia per il cenone della Vigilia o il pranzo, nasconde diverse insidie. Ecco gli errori in cui mai dovreste scivolare.

Segui il tuo gusto personale, asseconda la tua fisicità, tieni conto delle ultime tendenze… Quanti parametri deve tenere a mente una donna quanto si accinge a selezionare il suo outfit per le Feste?

E pensare che l’opportunità di festeggiare in famiglia rende la situazione ancora più ingarbugliata. Si pensa a che cosa potrebbe piacere al fidanzato, a quale look papà riterrebbe più elegante, a che cosa potrebbe toccare un po’ troppo la sensibilità della nonna: difficile mettere tutto sul piatto della bilancia e prendere poi la decisione migliore.

Una buona strategia potrebbe consistere nell’andare per esclusione. Iniziamo eliminando ciò che per un Natale in famiglia andrebbe decisamente abolito.

Outfit di Natale: 5 errori da evitare

Via gli eccessi creativi, le ultime tendenze un po’ troppo provocanti e l’eccessiva scomodità. Natale con i parenti significa essenzialmente semplicità, buon gusto e allegria.

Scoprire allora come trasporre tutto ciò nel perfetto outfit di Natale, iniziando da ciò che assolutamente non dovrà farne parte.

Lascia il nero nell’armadio – Il colore che è nostro amico in ogni altro giorno dell’anno non è decisamente stato pensato su misura per il periodo delle Feste. L’allegria è del resto il tema dominante del Natale e certo con il nostro amato total black non lo onoreremmo. Per trasmettere un po’ di allegria alla famiglia osate anche voi un tocco di colore

Non cedere al tacco 12 – Bello, iperfemminile e pronto a slanciare anche la gamba un po’ più tornita. Il tacco è fedele amico di tutte le donne e di tutte le occasioni d’uso. C’è però tacco e tacco. In occasione di serate lunghe, impegnative, in cui porterete piatti e doni avanti e indietro vi suggeriamo di mediare e optare per un tacco un po’ più basso e un po’ più a prova di dolore e scivoloni.

Punto vita da non esaltare – E’ vero, il vostro fisico a clessidra meriterebbe una bella cintura o un modello aderente che sappia esaltare il vostro vitino da vesta ma siete sicure di potervelo permettere con un cenone da cinque ore e un pranzo da sei? Forse meglio evitare spiacevoli sensazioni di soffocamento o lo stomaco che fa capolino dal minidress in velluto. Sottolineare il punto vita a Natale è un azzardo altamente sconsigliato.

No ai collant trasgressivi – Belle le calze a rete con rete gigante. Belle le calze con buchi e strappi studiati ad hoc. E perché quelle con stampe variopinte di ogni genere? Tutte meravigliose… ma non a Natale! A Natale evitiamo le mode più provocanti, quelle perfette per suscitare le occhiatacce della cara nonnina. Optiamo per un collant mediamente coprente, concedendoci al massimo qualche glitter o un miniricamo a tema natalizio.

No all’accumulo – Che sia di gioielli, colori o simboli del Natale come renne e affini di no all’accumulo. Quantità non fa qualità è per questi giorni il tuo unico mantra: scolpiscilo nella tua mente e nel tuo cuore arrendendoti a fare selezione. Non arti ingannare nemmeno dalla voglia di sfoggiare tutti i doni appena ricevuti: la sobrietà deve esser la nostra unica guida: scegliamo allora una cromia base su cui giocare il look, un gioiello che ne sia il punto focale e date il vostro piccolo tocco a tema con le Feste. Un ricamo sulle calze o un maglione natalizio saranno più che sufficienti.