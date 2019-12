Tiziano Ferro | la dura replica a Fedez

Tiziano Ferro, in una recente intervista, è tornato ad attaccare Fedez dichiarando che non basta chiedere scusa.

Sembra uno scontro senza fine quello tra Tiziano Ferro e Fedez. Una lotta nata anni fa, probabilmente per via di una canzone in cui il rapper ha citato il cantante di Latina riguardo la sua omosessualità. Cosa che Tiziano non ha mai digerito e che oggi, a distanza di tempo, torna a tirar fuori rivolgendosi, pur senza far nomi, al collega Federico Lucia, in arte Fedez.

Nella sua ultima intervista per il Corriere della sera, infatti, Tiziano ha replicato alle recenti scuse di Fedez, dichiarando che non basta più scusarsi, perché le parole hanno un peso.

Tiziano Ferro ancora contro Fedez

È un Tiziano Ferro sempre più pronto a schierarsi contro il bullismo e l’omofobia quello che è tornato a farsi strada con il suo ultimo album. Un Tiziano deciso, che non ammette repliche e che, soprattutto, non accetta scuse. Così, dopo che le esternazioni sui colleghi omofobi tra i quali era spiccato il nome di Fedez e nonostante le successive scuse del rapper che si era giustificato dichiarando di aver scritto il testo nel quale citava Tiziano (e che si intitola “Tutto il contrario”) circa dieci anni prima, il cantante di Latina ha deciso di replicare ancora una volta, dimostrando di non aver alcuna intenzione di lasciar cadere la cosa.

Così, in un’intervista per il Corriere della sera, della quale ha pensato bene di condividere persino un estratto sui suoi social, Tiziano è tornato a rispondere a Fedez, pur senza nominarlo direttamente ma usando parole che a tutti sono giunte come una risposta alle recenti scuse del rapper.

“Il terreno sul quale i bulli e gli odiatori trovano spazio è sempre lo stesso di 30 anni fa, quando a scuola mi chiamavano con certe parole, mi spingevano via, mi spingevano fuori. E queste scuse non bastano più. E le scuse sono sempre le stesse: ‘eh, ma l’ho molto tanto tempo fa, eh, ma lo ha fatto anche lui, ma stavo scherzando’. Non va più bene. Perché io sono stufo di vedere questa gente mettere l’ennesimo like, l’ennesimo cuoricino sotto il post che racconta la notizia di un ragazzo o una ragazza che si sono tolti la vita per questi motivi.”

Parole dure ma che sembrano davvero una risposa alle recenti scuse di Fedez che negli ultimi tempi, proprio per dimostrare il suo non essere per nulla omofobo aveva addirittura avanzato la possibilità di una collaborazione proprio con Tiziano per combattere il problema. Una proposta alla quale, a detta dello stesso rapper, non è mai giusta risposta.

Insomma, la tensione tra i due artisti sembra essere lontana da una soluzione. E molto dipenderà anche dalla replica (se ce ne sarà una) che Fedez deciderà di dare a queste ultime parole.