Che tempo farà domani? Scopri le previsioni meteo zona per zona per la giornata di venerdì 6 dicembre, piogge o sole che sia!

Che tempo farà domani? Dopo la giornata di oggi, per cui le previsioni meteo avevano già indicato una situazione di estrema variabilità tra nord, sud e centro Italia, viene da chiedersi se ore più regolari e serene ci attendono lungo la prossima giornata.

A quanto pare la situazione potrebbe in realtà mantenersi alquanto stabile, lasciando metà Paese sotto la pioggia e un’altra metà baciata dal sole.

Scopriamo allora insieme che cosa hanno da dirci le previsioni meteo di domani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Capelli lisci minacciati da pioggia e umidità? Ecco qualche utile accorgimento

Previsioni meteo di domani, venerdì 6 dicembre

La giornata di domani prosegue nel vedere un nord Italia all’insegna del sereno mentre il centro e il sud del Paese sembrano interessati non solo da una notevole nuvolosità ma anche da diverse precipitazioni, spesso anche temporalesche.

Scopriamo allora meglio che cosa le previsioni meteo di domani, venerdì 6 dicembre, hanno in serbo per noi. Ecco il prospetto che, zona per zona, ci prepara alla prossima giornata, almeno dal punto di vista meteorologico.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Nord

Prosegue questo quasi inatteso bel tempo che negli ultimi giorni sta interessando il settentrione del Paese. In una generale condizione di cieli sereni o poco nuvolosi fa eccezione una nuvolosità, anche compatta, che incombe su mantovano, Emilia-Romagna e pianure di Veneto e Friuli-VG. Le temperature si registrano stabili, con massime comprese tra i 6 e i 10 gradi.

Centro

Peggiora la situazione meteo delle regioni centrali, caratterizzate domani da una nuvolosità diffusa con piogge a carattere sparso, in particolare su bassa Toscana, Umbria e Lazio. Le temperature si registrano stabili, con massime che ondeggeranno tra gli 11 e i 15 gradi.

Sud

Il maltempo inizia gradualmente ad abbandonare il meridione italiano, anche se non ancora completamente. Mentre infatti una nuvolosità irregolare, con tanto di piogge, incombe sulla Campania; migliora su Sicilia e Calabria con spazi soleggiati anche ampi. Le temperature si registrano stazionarie, con massime comprese tra i 12 e i 17 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com