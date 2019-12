Pranzo di Natale 2019 | Le ricette per l’aperitivo -VIDEO

Il pranzo di Natale inizia sempre con un brindisi di famiglia, ovviamente accompagnato da sfiziose ricette per gli aperitivi. Abbiamo selezionato per voi le più gustose ed originali.

Gli aperitivi sono un modo per dare il benvenuto in una giornata così bella ed importante come il Natale. Il pranzo delle feste infatti, non può non iniziare con degli aperitivi, serviti con degli stuzzichini golosi che preparino alle portate principali del pranzo di Natale tradizionale.

Abbiamo selezionato per voi alcune ricette per preparare un angolo dell’aperitivo davvero ghiotto e colorato. Ricette che conquisteranno tutti al primo assaggio.

Pranzo di Natale 2019 | Gli stuzzichini

Sgranocchiare qualcosa mentre si sorseggia l’aperitivo in attesa del pranzo di Natale, sarà piacevole per tutti gli ospiti. Sfoglie, rustici e legumi croccanti saranno una piacevole esperienza per il palato. Ricette semplici da preparare ma davvero gustose.

