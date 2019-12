Paolo Ciavarro chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Paolo Ciavarro ha 28 anni ed un noto volto del mondo dello spettacolo, è nato a Roma il 22 ottobre 1991, sotto il segno della Bilancia, ed è alto 180 centimetri circa. Lui è figlio d’arte nato dal matrimonio tra sua madre Eleonora Giorgi e suo marito del tempo Massimo Ciavarro, entrambi attori.

Essere figlio di due grandi volti tanto famosi nel cinema lo ha spinto a fare i conti, sin da subito, con la definizione di raccomandato. Infatti in un’intervista per il settimanale Oggi ha svelato: “Mi chiamano sempre così, anche quando andavo a scuola. Se raggiungo un obiettivo, non è mai merito mio, è sempre perché sono ‘figlio di’. Anche su Internet quanti insulti arrivano”.

Ma a queste critiche gratuite lui non ci da peso, ormai ci è abituato: “Ho la corazza. Dai miei genitori ho imparato l’umiltà. In questo mestiere un giorno sei alle stelle, il giorno dopo nessuno si ricorda di te. I miei lo hanno vissuto sulla loro pelle”.

Dopo aver conseguito il diploma decide di proseguire gli studi, infatti si iscrive all’Università LUISS di Roma dove studia economia (Economics and Business). Non tutti sanno che ha un fratello, al quale è molto legato, e che una delle sua grandi passioni è il calcio.

Si appassiona al mondo del pallone fin da piccolo, aveva quasi 6 anni, infatti ha giocato per la Roma fino all’età di 17 anni (ha fatto anche un provino per il Manchester City), è stato allenatore. Tuttavia la sua carriera sportiva si interrompe prematuramente. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata.

Paolo Ciavarro: Instagram

Paolo Ciavarro è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 116mila persone e conta oltre 600 post. Ama condividere principalmente selfie e foto insieme alla sua famiglia ed i suoi amici. Sono presenti anche scatti che riguardano la sua carriera e la sua vita privata. Sui social è possibile trovare numerosi profili con lo stesso nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 28enne ha un profilo attivo anche su Facebook, qui non è particolarmente attivo infatti il suo ultimo post risale ad aprile 2017. Sul suo profilo, che vi lasciamo qua, è solito condividere selfie e foto che lo riguardano. Anche su Twitter non è particolarmente attivo, conta solo 384 followers e 61 tweet che riguardano principalmente il suo lavoro per Amici. Il suo account ufficiale è questo.

Paolo Ciavarro: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Paolo sappiamo che ha una relazione: è felicemente fidanzato con Alicia Bosco. Ai tempi del suo arrivo ad Amici aveva raccontato: “Stiamo insieme da quattro anni, sono super fedele. A Forum mi prendono un po’ in giro, ma la vera trasgressione è la serietà. Mi piacerebbe diventare un papà giovane”.

Tra i due va tutto a gonfie vele fin quando nel 2018 si diffonde un gossip in base al quale un’altra donna sembra abbia rubato il cuore del ragazzo, complice anche uno scatto social. Si trattava di Laura Frenna, ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne, tuttavia l’indiscrezione non è mai stata confermata.

Paolo Ciavarro: carriera

Paolo Ciavarro dopo aver conseguito la laurea in economia inizia a lavorare presso uno studio di elaborazione dati e servizi contabili. Ma vi rimane poco poiché inizia ad interessarti al mondo dello spettacolo. Il suo debutto sul piccolo schermo arriva nel 2013 quando insieme a suo padre Massimo Ciavarro partecipa a Pechino Express, la coppia arriva fino all’ottava puntata dopo vengono eliminati.

L’anno successivo entra nel cast di Forum, qui riveste il ruolo di assistente e valletto della conduttrice Barbara Palombelli, mentre nel 2017 viene scelto da Maria De Filippi per presentare il daytime di Amici di Maria De Filippi. Nella prima edizione lo troviamo al fianco di Stefano De Martino e Marcello Sacchetta mentre l’anno successivo Lorella Bocci prede il posto del marito della Rodriguez.

L’esperienza ad amici per Paolo è stata qualcosa di inaspettato: “Quando Maria De Filippi mi ha chiamato, dopo avermi visto a Forum, mi tremavano le gambe per la gioia. La vera maniaca del programma è la mia fidanzata Alicia.” Di questa esperienza non è stata molto contenta sua madre.

Infatti, secondo la Giorgi, il figlio sarebbe pagato troppo poco: “Lui ha fatto un provino per lavorare a Forum e noi non sapevamo nulla. L’abbiamo saputo solo quando l’hanno preso. Adesso lavora anche ad Amici, Maria De Filippi l’ha preso per il daytime. Da novembre riparte e lavorerà ancora per Maria, solo che loro lo pagano pochissimo”

Nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione alla quarta edizione del Grade Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini. Oltre a lui, per il momento, è stato confermato solo il nome di Rita Ruic.