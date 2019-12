Stasera in tv | Palinsesto della prima serata giovedì 5 dicembre

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata con tutti i programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno scelto di proporre

Pronta per una nuova serata tutta da vivere? Se cerchi il perfetto accompagnamento per rendere questo giovedì sera rilassante, divertente e appassionante noi di CheDonna.it abbiamo il giusto consiglio da regalarti per selezionare un intrattenimento che sappia fungere da vera e propria ciliegina sulla torta.

Che ne dici infatti di una bella serata in compagnia della nostra amica tv? Qui di seguito il palinsesto ti presenta tutti i programmi che i canali in chiaro hanno deciso di proporci.

Sfoglia con noi l’elenco e scegli l’opzione che più saprà accendere il tuo entusiasmo. Buona serata e buona visione!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 5 dicembre

Rai Uno – Storia di Nilde (Film)

prosegue il racconto delle grandi figure istituzionali che hanno dato un contributo fondamentale alla storia della Repubblica e della società italiana. E’ il turno di Nilde Iotti, la prima donna eletta Presidente della Camera dei Deputati, nel 1979, la cui storia verrà raccontata nella docu-fiction di Rai 1 Storia di Nilde, con Anna Foglietta come protagonista assoluta. Dall’adesione alla Resistenza alla partecipazione all’Assemblea Costituente, passando poi alla vita da parlamentare: alla fiction Rai si uniranno materiali di repertorio e testimonianze illustri. tutto per raccontare i momenti più importanti della vita politica e privata di Nilde Iotti.

Rai Due –Biancaneve (Film)

“Ossessionata dalla propria bellezza, dal potere e dall’idea di poter divenire la consorte del giovane principe Andrew, la Regina chiede costantemente al suo specchio magico chi sia la piu’ bella del reame, ma un giorno ottiene una risposta inaspettata: la detentrice di tale appellativo e’ Biancaneve, la figlia di primo letto del re che aveva sposato e che lei ha tenuto mal volentieri tra le mura del castello dopo la morte del padre. Inferocita, chiede al suo fedele servo di portare la ragazza nel bosco e di ucciderla ma, riuscita a scappare, Biancaneve trova rifugio presso la casa di un gruppo di nani, piccoli ma esperti ladri, disposti a tutto pur di aiutarla nel riprendersi il regno sottrattole.” (Fonte: staseraintv.it)

Rai Tre – Stati Generali (Show)

Torna Serena Dandini e mette in campo una nutrita schiera di comici pronti a mettere in scena, tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà, la compressa situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020.

