Margherita, la mamma di Nadia Toffa, ripercorre gli ultimi giorni di vita della figlia, quelli in cui non l’ha abbandonata un secondo tra un bicchiere di vino, qualche sigaretta e tante parole.

Ha lasciato un ultimo servizio molto personale per Le Iene e non ha mai smesso di raccontarsi e raccontare al mondo quel male che lascava portando via e, al tempo stesso, la accomunava a tante altre persone.

Nadia Toffa se n’è andata come aveva vissuto, con passione e dedizione per il suo lavoro, quello di chi racconta il mondo e la vita di chi vi cammina, spesso purtroppo non tanto a lungo quanto vorrebbe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Nadia Toffa, due estratti del suo libro in anteprima su Huffpost

I suoi ultimi giorni però sono stati fatti anche di momenti privati, quelli condivisi con le persone che amava, prima fra tutti, mamma Margherita.

E’ lei ora a completare il lavoro della figlia, raccontandone quegli ultimi momenti, proprio come Nadia avrebbe voluto.

Lo ha fatto prima a Domenica Live, raccontando di non averla mai lasciata sola, poi a Domenica Inn, spiegando come Nadia abbia sempre tenuto viva la speranza. Ora mamma Margherita parla con il settimanale Grazie e regala un nuovo ritratto di Nadia Toffa in quegli ultimi intensi giorni.

Gli ultimi giorni di Nadia Toffa raccontati da mamma Margherita

“Tutte le mattine ci svegliavamo e facevamo colazione insieme. Lei amava i datteri, le mandorle e lo yogurt agli agrumi. Sedute sul divano mi leggeva le frasi che aveva scritto, magari durante la notte. Mi chiedeva cosa ne pensassi. Erano tutti capitoli bellissimi, anche quelli più difficili”

La mente di Nadia Toffa non si è mai arrestata, neanche durante i suoi ultimi giorni di vita. La Iena rifletteva su tutto e si confrontava su tutto con lei, mamma Margherita, colei che non l’ha mai lasciata:

“Parlavamo sempre della sua morte… – ha spiegato – mi diceva ‘mamma ho l’impressione di avere a che fare con qualcosa di molto più grande di me’”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Tra le due donne ci sono stati momenti di grande complicità e anche qualche piccolo strappo alla regola:

“Fino alla fine – racconta mamma Margherita – si è concessa un bicchiere di vino rosso e qualche sigaretta”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Nadia Toffa e le sue ultime parole rivelate da Barbara D’Urso

Alla fine però è arrivata quell’ultima notte, quella in cui dirsi addio.

Nadia oramai era stanca, le forze esaurite e anche mamma Margherita non potete più sostenere quel peso e quella sofferenza. Così l’ha lasciata andare:

“Ho perso le forze, le ho detto: ‘Vola, amore mio’ e lei lo ha fatto”